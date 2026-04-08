Ваши близкие будут в восторге от этих котлет: рецепт, который вы точно захотите повторить (видео)

Котлеты исчезнут со стола мгновенно

Котлеты являются достаточно популярным блюдом, как на украинских застольях, так и на каждый день. Кое-кто готовит их из мясного фарша, существуют также постные или печеночные котлеты.

Сегодня мы предлагаем приготовить котлеты, которые, возможно, вы еще никогда не готовили. На первый взгляд, приготовление котлет именно из этого продукта может показаться странным, однако вы удивитесь, насколько вкусными они получаются. Речь идет о котлетах из сельди, рецептом которой с нами поделились на YouTube-канале "Экспериментируем на кухне".

Как приготовить котлеты из сельди

Ингредиенты:

сельдь мороженая — 800 г (2 шт.);

лук — 2 шт.;

грецкие орехи — 10 шт.;

батон — 3-4 ломтика;

сливочное масло – 10 г;

соль, черный молотый перец, мускатный орех

подсолнечное масло для жарки

мука для панировки

Способ приготовления:

1.Лук нарезать кубиками, один обжарить на разогретой с маслом сковороде, другой оставить.

2.Сельдь почистить, убрать все лишнее, рыбу вымыть и разделить на филе.

3.Хлеб замочить в воде.

4.Сельдь, хлеб и орехи перекрутить через мясорубку.

5.К фаршу добавить специи и соль, перемешать.

6.Добавить масло, перемешать.

7.Фарш хорошо перемешать и отбить.

8. Сформировать из фарша котлеты, обвалять в муке и обжарить на разогретой с маслом сковороде до золотистости.