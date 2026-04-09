Завдяки цьому продукту оладки вийдуть легкими, як пух: ви точно маєте його вдома (відео)
Ви приготуєте їх на раз-два
На сніданок можна приготувати безліч смачних, корисних та швидких страв. Найпопулярнішими певно є гранола, омлет або ж бутерброди з рибою та авокадо.
Проте, якщо ви маєте на кілька хвилин більше, ніж зазвичай, ми пропонуємо приготувати смачні оладки. Як зробити їх пухкими — розповідають на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати пухкі оладки
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 3 ч. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 300 мл кефіру;
- 280 г борошна ;
- 0,5 ч. л. соди;
- 1 ч. л. розпушувача;
- ванілін;
- 100 мл олії для смаження;
Спосіб приготування:
1.У миску вбити яйце кімнатної температури.
2.Додати цукор та сіль, перемішати.
3.Влити теплий кефір, перемішати.
4.Всипати борошно та соду з розпушувачем. Важливо додати саме два цих інгредієнти, а не замінювати їх один одним.
5.Додати ванільний цукор, замісити однорідне густе тісто.
6.Влити на сковорідку саме 100 мл олії, добре її розігріти.
7.Посмажити оладки з обох сторін до золотистості на невеликому вогні.
8.Викласти їх на паперову серветку та можна подавати до столу.