Завдяки цьому продукту оладки вийдуть легкими, як пух: ви точно маєте його вдома (відео)

Ви приготуєте їх на раз-два

На сніданок можна приготувати безліч смачних, корисних та швидких страв. Найпопулярнішими певно є гранола, омлет або ж бутерброди з рибою та авокадо.

Проте, якщо ви маєте на кілька хвилин більше, ніж зазвичай, ми пропонуємо приготувати смачні оладки. Як зробити їх пухкими — розповідають на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

1 яйце;

3 ч. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

300 мл кефіру;

280 г борошна ;

0,5 ч. л. соди;

1 ч. л. розпушувача;

ванілін;

100 мл олії для смаження;

Спосіб приготування:

1.У миску вбити яйце кімнатної температури.

2.Додати цукор та сіль, перемішати.

3.Влити теплий кефір, перемішати.

4.Всипати борошно та соду з розпушувачем. Важливо додати саме два цих інгредієнти, а не замінювати їх один одним.

5.Додати ванільний цукор, замісити однорідне густе тісто.

6.Влити на сковорідку саме 100 мл олії, добре її розігріти.

7.Посмажити оладки з обох сторін до золотистості на невеликому вогні.

8.Викласти їх на паперову серветку та можна подавати до столу.