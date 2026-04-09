Благодаря этому продукту оладьи получатся легкими, как пух: он точно есть у вас дома (видео)
Вы приготовите их на раз-два
На завтрак можно приготовить множество вкусных, полезных и быстрых блюд. Самыми популярными являются гранола, омлет или бутерброды с рыбой и авокадо.
Однако, если у вас есть на несколько минут больше, чем обычно, мы предлагаем приготовить вкусные оладьи. Как сделать их пышными – рассказывают на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 3 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 300 мл кефира;
- 280 г муки;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- ванилин;
- 100 мл масла для жарки;
Способ приготовления:
1.В миску вбить яйцо комнатной температуры.
2.Добавить сахар и соль, перемешать.
3.Влить теплый кефир, перемешать.
4.Всыпать муку и соду с разрыхлителем. Важно добавить именно два этих ингредиента, а не заменять их друг другом.
5.Добавить ванильный сахар, замесить однородное густое тесто.
6.Влить на сковороду именно 100 мл масла, хорошо его разогреть.
7.Пожарить оладьи с обеих сторон до золотистости на небольшом огне.
8.Выложить их на бумажную салфетку и можно подавать на стол.