Благодаря этому продукту оладьи получатся легкими, как пух: он точно есть у вас дома (видео)

На завтрак можно приготовить множество вкусных, полезных и быстрых блюд. Самыми популярными являются гранола, омлет или бутерброды с рыбой и авокадо.

Однако, если у вас есть на несколько минут больше, чем обычно, мы предлагаем приготовить вкусные оладьи. Как сделать их пышными – рассказывают на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

1 яйцо;

3 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

300 мл кефира;

280 г муки;

0,5 ч. л. соды;

1 ч. л. разрыхлителя;

ванилин;

100 мл масла для жарки;

Способ приготовления:

1.В миску вбить яйцо комнатной температуры.

2.Добавить сахар и соль, перемешать.

3.Влить теплый кефир, перемешать.

4.Всыпать муку и соду с разрыхлителем. Важно добавить именно два этих ингредиента, а не заменять их друг другом.

5.Добавить ванильный сахар, замесить однородное густое тесто.

6.Влить на сковороду именно 100 мл масла, хорошо его разогреть.

7.Пожарить оладьи с обеих сторон до золотистости на небольшом огне.

8.Выложить их на бумажную салфетку и можно подавать на стол.