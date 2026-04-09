Укр

Благодаря этому продукту оладьи получатся легкими, как пух: он точно есть у вас дома (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти оладьи получатся у каждого
Эти оладьи получатся у каждого. Фото shuba.life

Вы приготовите их на раз-два

На завтрак можно приготовить множество вкусных, полезных и быстрых блюд. Самыми популярными являются гранола, омлет или бутерброды с рыбой и авокадо.

Однако, если у вас есть на несколько минут больше, чем обычно, мы предлагаем приготовить вкусные оладьи. Как сделать их пышными – рассказывают на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • 3 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 300 мл кефира;
  • 280 г муки;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ванилин;
  • 100 мл масла для жарки;

Способ приготовления:

1.В миску вбить яйцо комнатной температуры.

2.Добавить сахар и соль, перемешать.

3.Влить теплый кефир, перемешать.

4.Всыпать муку и соду с разрыхлителем. Важно добавить именно два этих ингредиента, а не заменять их друг другом.

5.Добавить ванильный сахар, замесить однородное густое тесто.

6.Влить на сковороду именно 100 мл масла, хорошо его разогреть.

7.Пожарить оладьи с обеих сторон до золотистости на небольшом огне.

8.Выложить их на бумажную салфетку и можно подавать на стол.

Теги:
#Кефир #Оладьи #Готовим дома