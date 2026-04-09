Картопля і трішки м'яса: розкішна страва, на яку ви витратите кілька хвилин (відео)

Пиріг смачний, дуже ситний, ще й готується просто

Прості рецепти, на які не треба тратити багато часу — це вибір гурманів, які люблять смачно їсти, але не вважають за потрібне стирчати на кухні довго. Якщо ви вже готували ліниві чебуреки, зверніть увагу на наступний рецепт.

Поєднання картоплі, грибів, курячої грудки та бекону в цій запіканці створює чудовий смак. Рецептом поділились у кулінарному блозі gatim_zi_de_zi.

Інгредієнти:

800 г картоплі

1/2 чайної ложки солі

500 г шампіньйонів

300 г курячої грудки

50 г бекону

цибулина

2 яйця

100 мл вершків 20% жирності

100 г тертого сиру

Спосіб приготування:

Очищену картоплю розрізати на 4 частини і відварити в підсоленій воді до готовності. Тим часом займаємося начинкою. Гриби розрізати на 4 частини і обсмажити на сковороді без олії. Готувати потрібно доти, доки вся рідина з них не випарується. Посоліть. Обсмажте на сковороді нарізану кубиками курячу грудку 4-5 хвилин. Приправте і посипте сіллю до власного смаку. Бекон наріжте квадратиками і обсмажте на сковороді без олії 2-3 хвилини. Після цього можна збирати пиріг. Гарячу відварену картоплю викласти на деко, застелене пекарським папером, і розім’яти склянкою. Сформувати рівномірне дно. Викладіть курячу грудку, гриби та обсмажений бекон поверх картоплі та полийте соусом весь тарт. 6. Посипаємо тертим сиром і ставимо в розігріту до 180•С духовку на 30-35 хвилин.

Пиріг повинен охолонути 5-10 хвилин — після цього його можна нарізати і насолоджуватись.