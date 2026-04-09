Картофель и немного мяса: роскошное блюдо, на которое вы потратите несколько минут (видео)

Пирог вкусный, очень сытный, еще и готовится просто

Простые рецепты, на которые не нужно тратить много времени – это выбор гурманов, которые любят вкусно есть, но не считают нужным торчать на кухне долго. Если вы уже готовили ленивые чебуреки, обратите внимание на следующий рецепт.

Сочетание картофеля, грибов, куриной грудки и бекона в этой запеканке создает отличный вкус. Рецептом поделились в кулинарном блоге gatim_zi_de_zi.

Ингредиенты:

800 г картофеля

1/2 чайной ложки соли

500 г шампиньонов

300 г куриной грудки

50 г бекона

луковица

2 яйца

100 мл сливок 20% жирности

100 г тертого сыра

Способ приготовления:

Очищенный картофель разрезать на 4 части и отварить в подсоленной воде до готовности. Тем временем занимаемся начинкой. Грибы разрезать на 4 части и обжарить на сковороде без растительного масла. Готовить нужно, пока вся жидкость из них не испарится. Посолите. Обжарьте на сковороде нарезанную кубиками куриную грудку 4-5 минут. Приправьте и посыпьте солью по своему вкусу. Бекон нарежьте квадратиками и обжарьте на сковороде без растительного масла 2-3 минуты. После этого можно собирать пирог. Горячий отварной картофель выложить на противень, застеленный пекарской бумагой, и размять стаканом. Сформировать равномерное дно. Выложите куриную грудку, грибы и обжаренный бекон поверх картофеля и полейте соусом весь тарт. 6. Посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.

Пирог должен остыть 5-10 минут – после этого его можно нарезать и наслаждаться.