Приготуйте цю намазку і завжди матимете чим перекусити: бюджетна смакота всього з двох основних інгредієнтів (відео)
Смачно з першими стравами чи на перекус
Коли потрібно чимось швиденько перекусити виручають уже приготовлені раніше страви: паштети, сосиски в тісті або ж різноманітні намазки, на кшталт баклажанової. У такому випадку достатньо лише дістати баночку, намазати на хліб та втамувати голод.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом намазки, яка є ситною, смачною та легкою у приготуванні. А рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Vitae Viktoria".
Як приготувати намазку з сала та ковбаси
Інгредієнти:
- сало — 500 г (попередньо просолити його невеликою кількістю солі та залишити на добу в холодильнику);
- ковбаса — 200 г;
- зелена цибуля — 100-150 г;
- часник — 1 головка;
- мелений перець — 1 ч. л.;
- паприка солодка — 1 ст. л.;
- прованські трави — 1 ч. л.;
- паприка гостра (за бажанням) — 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Сало нарізати на шматочки, пропустити через м'ясорубку.
2.Ковбасу пропустити через м'ясорубку.
3.Зелену цибулю максимально дрібно нарізати ножем.
4.Додати спеції та тертий часник.
5.За необхідності досолити.
6.Намазку ретельно перемішати та перекласти у сухі, чисті баночки.
7. Зберігати у холодильнику.