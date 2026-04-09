Приготуйте цю намазку і завжди матимете чим перекусити: бюджетна смакота всього з двох основних інгредієнтів (відео)

Смачно з першими стравами чи на перекус

Коли потрібно чимось швиденько перекусити виручають уже приготовлені раніше страви: паштети, сосиски в тісті або ж різноманітні намазки, на кшталт баклажанової. У такому випадку достатньо лише дістати баночку, намазати на хліб та втамувати голод.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом намазки, яка є ситною, смачною та легкою у приготуванні. А рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Vitae Viktoria".

Як приготувати намазку з сала та ковбаси

Інгредієнти:

сало — 500 г (попередньо просолити його невеликою кількістю солі та залишити на добу в холодильнику);

ковбаса — 200 г;

зелена цибуля — 100-150 г;

часник — 1 головка;

мелений перець — 1 ч. л.;

паприка солодка — 1 ст. л.;

прованські трави — 1 ч. л.;

паприка гостра (за бажанням) — 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Сало нарізати на шматочки, пропустити через м'ясорубку.

2.Ковбасу пропустити через м'ясорубку.

3.Зелену цибулю максимально дрібно нарізати ножем.

4.Додати спеції та тертий часник.

5.За необхідності досолити.

6.Намазку ретельно перемішати та перекласти у сухі, чисті баночки.

7. Зберігати у холодильнику.