Приготовьте эту намазку и вам всегда будет чем перекусить: бюджетная вкуснота всего из двух основных ингредиентов (видео)

Мария Швец
Автор
Эту закуску вы приготовите на раз-два
Эту закуску вы приготовите на раз-два. Фото ru.freepik.com

Вкусно с первыми блюдами или на перекус

Когда нужно чем-то быстренько перекусить выручают уже приготовленные ранее блюда: паштеты, сосиски в тесте или разнообразные намазки, вроде баклажановой. В таком случае достаточно только достать баночку, намазать на хлеб и утолить голод.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом намазки, которая является сытной, вкусной и легкой в приготовлении. А рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Vitae Viktoria".

Как приготовить намазку из сала и колбасы

Ингредиенты:

  • сало — 500 г (предварительно просолить его небольшим количеством соли и оставить в сутки в холодильнике);
  • колбаса — 200 г;
  • зеленый лук — 100-150 г;
  • чеснок – 1 головка;
  • молотый перец — 1 ч. л.;
  • паприка сладкая – 1 ст. л.;
  • прованские травы – 1 ч. л.;
  • паприка острая (по желанию) – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Сало нарезать на кусочки, пропустить через мясорубку.

2. Колбасу пропустить через мясорубку.

3.Зеленый лук максимально мелко нарезать ножом.

4.Добавить специи и тертый чеснок.

5.При необходимости досолить.

6.Намазку тщательно перемешать и переложить в сухие чистые баночки.

7. Хранить в холодильнике.

Теги:
#Сало #Готовим дома #намазка