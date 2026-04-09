Приготовьте эту намазку и вам всегда будет чем перекусить: бюджетная вкуснота всего из двух основных ингредиентов (видео)
Вкусно с первыми блюдами или на перекус
Когда нужно чем-то быстренько перекусить выручают уже приготовленные ранее блюда: паштеты, сосиски в тесте или разнообразные намазки, вроде баклажановой. В таком случае достаточно только достать баночку, намазать на хлеб и утолить голод.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом намазки, которая является сытной, вкусной и легкой в приготовлении. А рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Vitae Viktoria".
Как приготовить намазку из сала и колбасы
Ингредиенты:
- сало — 500 г (предварительно просолить его небольшим количеством соли и оставить в сутки в холодильнике);
- колбаса — 200 г;
- зеленый лук — 100-150 г;
- чеснок – 1 головка;
- молотый перец — 1 ч. л.;
- паприка сладкая – 1 ст. л.;
- прованские травы – 1 ч. л.;
- паприка острая (по желанию) – 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Сало нарезать на кусочки, пропустить через мясорубку.
2. Колбасу пропустить через мясорубку.
3.Зеленый лук максимально мелко нарезать ножом.
4.Добавить специи и тертый чеснок.
5.При необходимости досолить.
6.Намазку тщательно перемешать и переложить в сухие чистые баночки.
7. Хранить в холодильнике.