Замість набридлих котлет і відбивних: "курячі бомби" за цим рецептом гості з’їдять разом з тарілками (відео)

Неймовірно простий рецепт м’ясного на свято

Всі кулінари в захваті від страв, які готуються просто, а виходять розкішними. Наприклад, ми розповідали, як приготувати чудовий насипний пиріг за рецептом Лілії Цвіт. Якщо ж ви шукаєте простий, але вдалий рецепт основної страви із м’яса, зверніть увагу на "курячі бомбочки".

Як їх готувати, показали у відео інстаграм-акаунту appetizing.tv. Це соковиті, апетитні кульки з м’яса, фаршировані цибулею та грибами.

Інгредієнти:

куряча грудка — 2 шт

цибуля — 2 шт

гриби — 400 г

сіль — 4 г

чорний перець — 4 г

майонез або сметана — 20 г

сир — 150 г

Спосіб приготування:

Курячі грудки нарізаємо пласкими шматочками. М’ясо накриваємо харчовою плівкою та акуратно відбиваємо, щоб воно стало м’яким та збільшилось у площі. Цибулю та гриби кришимо та обсмажуємо. Сир натираємо на тертці. Беремо черпак та викладаємо у нього одним пластом шматочок відбитої курячої грудки. В отриману "лунку" викладаємо начинку: гриби, цибулю та сир. Загортаємо так, щоб отримати м’ясну кульку. Повторюємо це з усіма шматочками. Отримані "курячі бомбочки" викладаємо на деко, посипаємо сиром, змащуємо сметаною або майонезом. Запікаємо при 180 градусах до апетитного золотистого кольору.

Це чудовий рецепт страви на свято або просто на вечерю — "бомбочки" легко зробити, і вони виходять дуже смачними. Їх можна подавати з будь-яким гарніром та соусами. До прикладу, ми ділились вдалим рецептом домашнього кетчупу.