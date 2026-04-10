Замість набридлих котлет і відбивних: "курячі бомби" за цим рецептом гості з’їдять разом з тарілками (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неймовірно простий рецепт м’ясного на свято
Всі кулінари в захваті від страв, які готуються просто, а виходять розкішними. Наприклад, ми розповідали, як приготувати чудовий насипний пиріг за рецептом Лілії Цвіт. Якщо ж ви шукаєте простий, але вдалий рецепт основної страви із м’яса, зверніть увагу на "курячі бомбочки".
Як їх готувати, показали у відео інстаграм-акаунту appetizing.tv. Це соковиті, апетитні кульки з м’яса, фаршировані цибулею та грибами.
Інгредієнти:
- куряча грудка — 2 шт
- цибуля — 2 шт
- гриби — 400 г
- сіль — 4 г
- чорний перець — 4 г
- майонез або сметана — 20 г
- сир — 150 г
Спосіб приготування:
- Курячі грудки нарізаємо пласкими шматочками. М’ясо накриваємо харчовою плівкою та акуратно відбиваємо, щоб воно стало м’яким та збільшилось у площі.
- Цибулю та гриби кришимо та обсмажуємо. Сир натираємо на тертці.
- Беремо черпак та викладаємо у нього одним пластом шматочок відбитої курячої грудки. В отриману "лунку" викладаємо начинку: гриби, цибулю та сир.
- Загортаємо так, щоб отримати м’ясну кульку. Повторюємо це з усіма шматочками.
- Отримані "курячі бомбочки" викладаємо на деко, посипаємо сиром, змащуємо сметаною або майонезом. Запікаємо при 180 градусах до апетитного золотистого кольору.
Це чудовий рецепт страви на свято або просто на вечерю — "бомбочки" легко зробити, і вони виходять дуже смачними. Їх можна подавати з будь-яким гарніром та соусами. До прикладу, ми ділились вдалим рецептом домашнього кетчупу.