Вместо надоевших котлет и отбивных: "куриные бомбочки" по этому рецепту гости съедят вместе с тарелками (видео)

Невероятно простой рецепт мясного на праздник

Все кулинары в восторге от блюд, которые готовятся просто, а получаются роскошными. К примеру, мы рассказывали, как приготовить замечательный насыпной пирог по рецепту Лилии Цвит. Если же вы ищете простой, но удачный рецепт основного блюда из мяса, обратите внимание на "куриные бомбочки".

Как их готовить, показали в видео инстаграмм-аккаунта appetizing.tv. Это сочные, аппетитные шарики из мяса, фаршированные луком и грибами.

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт

лук — 2 шт

грибы — 400 г

соль — 4 г

черный перец — 4 г

майонез или сметана — 20 г

сыр — 150 г

Способ приготовления:

Куриные грудки нарезаем плоскими кусочками. Мясо накрываем пищевой пленкой и аккуратно отбиваем, чтобы оно стало мягким и увеличилось в площади. Лук и грибы крошим и обжариваем. Сыр натираем на терке. Берем черпак и выкладываем в него одним пластом кусочек отбитого куриного комка. В полученную "лунку" выкладываем начинку: грибы, лук и творог. Заворачиваем так, чтобы получить мясной шарик. Повторяем это со всеми кусочками. Полученные "куриные бомбочки" выкладываем на противень, посыпаем сыром, смазываем сметаной или майонезом. Запекаем при 180 градусах до аппетитного золотистого цвета.

Это отличный рецепт блюда на праздник или просто на ужин – "бомбочки" легко сделать, и они получаются очень вкусными. Их можно подавать с любым гарниром и соусами. К примеру, мы делились удачным рецептом домашнего кетчупа.