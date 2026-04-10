Вместо надоевших котлет и отбивных: "куриные бомбочки" по этому рецепту гости съедят вместе с тарелками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Невероятно простой рецепт мясного на праздник
Все кулинары в восторге от блюд, которые готовятся просто, а получаются роскошными. К примеру, мы рассказывали, как приготовить замечательный насыпной пирог по рецепту Лилии Цвит. Если же вы ищете простой, но удачный рецепт основного блюда из мяса, обратите внимание на "куриные бомбочки".
Как их готовить, показали в видео инстаграмм-аккаунта appetizing.tv. Это сочные, аппетитные шарики из мяса, фаршированные луком и грибами.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 2 шт
- лук — 2 шт
- грибы — 400 г
- соль — 4 г
- черный перец — 4 г
- майонез или сметана — 20 г
- сыр — 150 г
Способ приготовления:
- Куриные грудки нарезаем плоскими кусочками. Мясо накрываем пищевой пленкой и аккуратно отбиваем, чтобы оно стало мягким и увеличилось в площади.
- Лук и грибы крошим и обжариваем. Сыр натираем на терке.
- Берем черпак и выкладываем в него одним пластом кусочек отбитого куриного комка. В полученную "лунку" выкладываем начинку: грибы, лук и творог.
- Заворачиваем так, чтобы получить мясной шарик. Повторяем это со всеми кусочками.
- Полученные "куриные бомбочки" выкладываем на противень, посыпаем сыром, смазываем сметаной или майонезом. Запекаем при 180 градусах до аппетитного золотистого цвета.
Это отличный рецепт блюда на праздник или просто на ужин – "бомбочки" легко сделать, и они получаются очень вкусными. Их можно подавать с любым гарниром и соусами. К примеру, мы делились удачным рецептом домашнего кетчупа.