Не оселедець: що покласти в "шубу", щоб перетворити нудний радянський салат на розкішну закуску (відео)

Навіть "шубу" можна зробити розкішною

Страви з оселедця притаманні українській кухні. Окрім класичного одеського форшмаку, коли мова заходить про цю рибу, багато хто називає ще салат "Шуба".

Однак чи знали ви, що його можна приготувати і без оселедця? на кулінарному ютуб-каналі YarChef поділились цікавою варіацією страви, яка перетворює нудний радянський салат на розкішний.

Інгредієнти:

буряк – 1 шт;

лосось – 150 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт.;

стигле авокадо – половина;

картопля – 1 шт;

яйця – 3 шт;

майонез – 4 ст. л.;

оцет;

цукор – ч.л.

Спосіб приготування:

Овочі зварити у підсоленій воді до готовності. Коли охолонуть, очистити від шкірки. Так само потрібно заздалегідь відварити яйця. Цибулю дрібно нарізати та замаринувати у оцті, додати дрібку солі та 1 ч.л. цукру, все гарненько перемішати. Залишити на 15 хвилин. Коли цей час сплине, маринад зливаємо. Рибу дрібно нарізати, половину авокадо розім’яти виделкою та підсолити. Натерти моркву, буряк, яйця та картоплю. Можна починати викладати. На червону рибу, вимощену тонким шаром, кладемо цибулю. На неї — авокадо, змащуємо його майонезом. Далі викладаємо шар картоплі та ще майонез. Потім морква і майонез. Час від часу підсолюємо салат. Кладемо шар яєць та змащуємо його майонезом. Наверх викладаємо буряк і теж змащуємо майонезом.

Куштувати можна одразу, однак найсмачніше буде, якщо салат постоїть в холодильнику — так всі продукти обміняються смаками.