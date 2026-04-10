Не оселедець: що покласти в "шубу", щоб перетворити нудний радянський салат на розкішну закуску (відео)
Навіть "шубу" можна зробити розкішною
Страви з оселедця притаманні українській кухні. Окрім класичного одеського форшмаку, коли мова заходить про цю рибу, багато хто називає ще салат "Шуба".
Однак чи знали ви, що його можна приготувати і без оселедця? на кулінарному ютуб-каналі YarChef поділились цікавою варіацією страви, яка перетворює нудний радянський салат на розкішний.
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт;
- лосось – 150 г;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт.;
- стигле авокадо – половина;
- картопля – 1 шт;
- яйця – 3 шт;
- майонез – 4 ст. л.;
- оцет;
- цукор – ч.л.
Спосіб приготування:
- Овочі зварити у підсоленій воді до готовності. Коли охолонуть, очистити від шкірки. Так само потрібно заздалегідь відварити яйця.
- Цибулю дрібно нарізати та замаринувати у оцті, додати дрібку солі та 1 ч.л. цукру, все гарненько перемішати. Залишити на 15 хвилин.
- Коли цей час сплине, маринад зливаємо. Рибу дрібно нарізати, половину авокадо розім’яти виделкою та підсолити.
- Натерти моркву, буряк, яйця та картоплю. Можна починати викладати.
- На червону рибу, вимощену тонким шаром, кладемо цибулю. На неї — авокадо, змащуємо його майонезом.
- Далі викладаємо шар картоплі та ще майонез. Потім морква і майонез. Час від часу підсолюємо салат.
- Кладемо шар яєць та змащуємо його майонезом. Наверх викладаємо буряк і теж змащуємо майонезом.
Куштувати можна одразу, однак найсмачніше буде, якщо салат постоїть в холодильнику — так всі продукти обміняються смаками.