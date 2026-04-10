Не сельдь: что положить в "шубу", чтобы превратить скучный советский салат в роскошную закуску (видео)

Даже "шубу" можно сделать роскошной

Блюда из сельди присущи украинской кухне. Кроме классического одесского форшмака, когда речь заходит об этой рыбе, многие называют еще салат "Шуба".

Однако знали ли вы, что его можно приготовить и без сельди? на кулинарном ютуб-канале YarChef поделились интересной вариацией блюда, которое превращает скучный советский салат в роскошный.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт;

лосось – 150 г;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт.;

спелое авокадо – половина;

картофель – 1 шт;

яйца – 3 шт;

майонез – 4 ст. л.;

уксус;

сахар – ч.л.

Способ приготовления:

Овощи сварить в подсоленной воде до готовности. Когда остынут, очистить от кожуры. Так же нужно заранее отварить яйца. Лук мелко нарезать и замариновать в уксусе, добавить щепотку соли и 1 ч.л. сахара, все хорошенько перемешать. Оставить на 15 минут. Когда это время пройдет, маринад сливаем. Рыбу мелко нарезать, половину авокадо размять вилкой и подсолить. Натереть морковь, свеклу, яйца и картофель. Можно начинать преподавать. На красную рыбу, вымощенную тонким слоем, кладем лук. На нее – авокадо, смазываем его майонезом. Далее выкладываем слой картофеля и еще майонез. Затем морковь и майонез. Время от времени подсаливаем салат. Кладем слой яиц и смазываем его майонезом. Наверх выкладываем свеклу и тоже смазываем майонезом.

Пробовать можно сразу, однако вкуснее всего будет, если салат постоит в холодильнике – так все продукты обменяются вкусами.