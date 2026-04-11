Паска по-новому: солоний варіант, який здивує гостей (відео)

Така випічка нікого не залишить байдужим

У кожної господині є перевірений рецепт пасок, зокрема дехто роками готує за бабусиним рецептом, який передається з покоління в покоління. Але сьогодні пропонуємо відійти від класики і звернути увагу на солону паску — сучасну інтерпретацію традиційної великодньої випічки. Такий варіант дедалі частіше з’являється на святкових столах, адже вдало поєднується із закусками, м’ясом і сирами. Для ідеального результату важливо використовувати якісне борошно з високим вмістом білка, свіжі дріжджі та натуральне масло, а також не перевантажувати тісто начинкою — це одна з найпоширеніших помилок, яка може зробити його важким і щільним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "ulichka_naumenko".

Як приготувати солону паску

Інгредієнти:

вершки 10% – 100 мл;

яйця – 2 шт.;

дріжджі сухі – 3,5 г;

масло вершкове – 60 г;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

куркума – 0,5 ч. л.;

сухий часник – 0,5 ч. л.;

прованські трави – 1 ч. л.;

борошно – 300 г;

сир моцарела – 100 г;

оливки та маслини – 50 г;

в’ялені томати – 50 г.

Спосіб приготування:

Змішати теплі вершки з цукром, сіллю, яйцями, розтопленим маслом і дріжджами до однорідності. Ввести просіяне борошно та замісити м’яке еластичне тісто, вимішувати 15–20 хвилин, злегка змащуючи руки олією. Залишити тісто відпочити на 40 хвилин у теплому місці без протягів. Додати нарізаний сир, оливки та в’ялені томати, попередньо обваляні в борошні, акуратно вимісити та залишити підходити на 1,5–2 години. Сформувати паски, викласти у форми та залишити для остаточного підйому ще на 1–2 години. Випікати при температурі 160 °C 20 хвилин, потім підвищити температуру до 170 °C і допікати ще 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Солону паску найкраще подавати як частину святкової закусочної тарілки разом із м’ясними делікатесами, сирами та овочами. Вона чудово поєднується з паштетами, вершковими намазками або легкими соусами на основі йогурту чи зелені. Для подачі паску можна прикрасити гілочками розмарину або злегка змастити оливковою олією для блиску. Також її зручно використовувати як альтернативу хлібу до основних страв.

Солона паска — це вдалий приклад того, як традиційний рецепт може отримати нове життя. Важливо дотримуватись балансу інгредієнтів і не перевантажувати тісто, щоб зберегти його легкість і пухкість. За бажанням начинку можна змінювати: додавати бекон, сушені трави або інші види сиру. Такий варіант точно урізноманітнить великодній стіл і приємно здивує гостей.