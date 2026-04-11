Паска по-новому: соленый вариант, который удивит гостей (видео)

Такая выпечка никого не оставит равнодушным

У каждой хозяйки есть проверенный рецепт пасок, в частности некоторые годами готовят по бабушкиному рецепту, который передается из поколения в поколение. Но сегодня предлагаем отойти от классики и обратить внимание на соленую паску — современную интерпретацию традиционной пасхальной выпечки. Такой вариант все чаще появляется на праздничных столах, потому что удачно сочетается с закусками, мясом и сырами. Для идеального результата важно использовать качественную муку с высоким содержанием белка, свежие дрожжи и натуральное масло, а также не перегружать тесто начинкой – это одна из самых распространенных ошибок, которая может сделать его тяжелым и плотным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "ulichka_naumenko".

Как приготовить соленую паску

Ингредиенты:

сливки 10% – 100 мл;

яйца – 2 шт.;

дрожжи сухие – 3,5 г;

масло сливочное – 60 г;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

куркума – 0,5 ч. л.;

сухой чеснок – 0,5 ч. л.;

прованские травы – 1 ч. л.;

мука – 300 г;

сыр моцарелла – 100 г;

оливки и маслины – 50 г;

вяленые томаты – 50 г.

Способ приготовления:

Смешать тёплые сливки с сахаром, солью, яйцами, растопленным маслом и дрожжами до однородности. Ввести просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто, вымешивать 15–20 минут, слегка смазывая маслом. Оставить тесто отдохнуть на 40 минут в теплом месте без сквозняков. Добавить нарезанный сыр, оливки и вяленые помидоры, предварительно обваленные в муке, аккуратно вымесить и оставить подходить на 1,5–2 часа. Сформировать паску, выложить в формы и оставить для окончательного подъема еще на 1–2 часа. Выпекать при температуре 160 °C 20 минут, затем повысить температуру до 170 °C и допекать еще 10–15 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Соленую паску лучше подавать как часть праздничной закусочной тарелки вместе с мясными деликатесами, сырами и овощами. Она отлично сочетается с паштетами, сливочными намазками или легкими соусами на основе йогурта или зелени. Для подачи паску можно украсить веточками розмарина или слегка смазать оливковым маслом для блеска. Также ее удобно использовать в качестве альтернативы хлебу к основным блюдам.

Соленая паска – это удачный пример того, как традиционный рецепт может получить новую жизнь. Важно соблюдать баланс ингредиентов и не перегружать тесто, чтобы сохранить его легкость и рыхлость. При желании начинку можно менять: добавлять бекон, сушеные травы или другие виды сыра. Такой вариант точно разнообразит пасхальный стол и приятно удивит гостей.