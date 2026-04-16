Заливний піріг з усього, що є в холодильнику: все змішали — і в духовку (відео)

Наталя Граковська
Автор
Пиріг із тунцем, яйцями та зеленою цибулею
Пиріг із тунцем, яйцями та зеленою цибулею. Фото Колаж "Телеграфу"

Заливні пироги давно стали популярними завдяки своїй універсальності та простоті. Вони підходять і для буднів, коли немає часу довго готувати, і для вихідних, коли хочеться чогось домашнього та смачного.

Рецепт заливного пирога з тунцем, яйцями та зеленою цибулею дуже простий. Усі продукти змішуються за лічені хвилини — і страва вже випікається в духовці. Тісто на сметані та майонезі виходить ніжним, а начинку можна змінювати залежно від того, які продукти є під рукою. У цьому рецепті використовується тунець, варені яйця та зелена цибуля. Такий пиріг добре тримає форму, не пересихає і залишається смачним навіть наступного дня, тому його можна готувати для перекусів або обідів із собою.

Як приготувати заливний пиріг з тунцем та яйцями, показала в Instagram блогерка olena.foodblog.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 3 яйця
  • 200 г майонезу
  • 200 г сметани
  • 200 г борошна
  • 1,5–2 ч. л. розпушувача
  • дрібка солі

Для начинки:

  • 1–2 банки тунця
  • 2 варені яйця
  • пучок зеленої цибулі
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте яйця, майонез і сметану до однорідності. Додайте борошно, розпушувач і дрібку солі, після чого перемішайте тісто до консистенції густої сметани без грудочок.
  2. Форму для випікання діаметром приблизно 24 см застеліть пергаментом і злегка змастіть олією. Вилийте половину тіста й рівномірно розподіліть його по дну.
  3. Для начинки злийте рідину з тунця і розімніть його виделкою. Додайте нарізані варені яйця та подрібнену зелену цибулю, приправте сіллю і перцем за смаком. Рівномірно викладіть начинку на тісто.
  4. Зверху залийте рештою тіста й акуратно розподіліть його.
  5. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці приблизно 40 хвилин, поки верх не стане рум’яним.

Якщо у процесі приготування тісто здається занадто густим, можна додати ложку-дві сметани, щоб зробити структуру більш ніжною. Тунець краще брати у власному соку, щоб уникнути зайвої жирності. А якщо хочеться більш виразного смаку, до начинки можна додати трохи твердого сиру або дрібку сушеного часнику.

Як і з чим подавати

Заливний пиріг із тунцем краще подавати теплим, але й у холодному вигляді він не менш смачний. Подавати його можна як самостійну страву або доповнити легким овочевим салатом, свіжими помідорами чи огірками. Також він добре поєднується зі сметанним або йогуртовим соусом.

Теги:
#Рецепти #Яйця #Пиріг #Тунець #Випічка