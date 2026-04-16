Заливний піріг з усього, що є в холодильнику: все змішали — і в духовку (відео)

Заливні пироги давно стали популярними завдяки своїй універсальності та простоті. Вони підходять і для буднів, коли немає часу довго готувати, і для вихідних, коли хочеться чогось домашнього та смачного.

Рецепт заливного пирога з тунцем, яйцями та зеленою цибулею дуже простий. Усі продукти змішуються за лічені хвилини — і страва вже випікається в духовці. Тісто на сметані та майонезі виходить ніжним, а начинку можна змінювати залежно від того, які продукти є під рукою. У цьому рецепті використовується тунець, варені яйця та зелена цибуля. Такий пиріг добре тримає форму, не пересихає і залишається смачним навіть наступного дня, тому його можна готувати для перекусів або обідів із собою.

Як приготувати заливний пиріг з тунцем та яйцями, показала в Instagram блогерка olena.foodblog.

Інгредієнти

Для тіста:

3 яйця

200 г майонезу

200 г сметани

200 г борошна

1,5–2 ч. л. розпушувача

дрібка солі

Для начинки:

1–2 банки тунця

2 варені яйця

пучок зеленої цибулі

сіль, перець

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте яйця, майонез і сметану до однорідності. Додайте борошно, розпушувач і дрібку солі, після чого перемішайте тісто до консистенції густої сметани без грудочок. Форму для випікання діаметром приблизно 24 см застеліть пергаментом і злегка змастіть олією. Вилийте половину тіста й рівномірно розподіліть його по дну. Для начинки злийте рідину з тунця і розімніть його виделкою. Додайте нарізані варені яйця та подрібнену зелену цибулю, приправте сіллю і перцем за смаком. Рівномірно викладіть начинку на тісто. Зверху залийте рештою тіста й акуратно розподіліть його. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці приблизно 40 хвилин, поки верх не стане рум’яним.

Якщо у процесі приготування тісто здається занадто густим, можна додати ложку-дві сметани, щоб зробити структуру більш ніжною. Тунець краще брати у власному соку, щоб уникнути зайвої жирності. А якщо хочеться більш виразного смаку, до начинки можна додати трохи твердого сиру або дрібку сушеного часнику.

Як і з чим подавати

Заливний пиріг із тунцем краще подавати теплим, але й у холодному вигляді він не менш смачний. Подавати його можна як самостійну страву або доповнити легким овочевим салатом, свіжими помідорами чи огірками. Також він добре поєднується зі сметанним або йогуртовим соусом.