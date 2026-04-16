Заливной пирог из всего, что есть в холодильнике: все смешали – и в духовку (видео)

Заливные пироги давно стали популярными благодаря своей универсальности и простоте. Они подходят и для будней, когда нет времени долго готовить, и для выходных, когда хочется чего-то домашнего и вкусного.

Рецепт заливного пирога с тунцом, яйцами и зеленым луком очень простой. Все продукты смешиваются за считанные минуты — и блюдо уже выпекается в духовке. Тесто на сметане и майонезе получается нежным, а начинку можно менять в зависимости от того, какие продукты есть под рукой. В этом рецепте используется тунец, вареные яйца и зеленый лук. Такой пирог хорошо держит форму, не пересыхает и остается вкусным даже на следующий день, поэтому его можно готовить для перекусов или обедов с собой.

Как приготовить заливной пирог с тунцом и яйцами, показала в Instagram блогер olena.foodblog.

Ингредиенты

Для теста:

3 яйца

200 г майонеза

200 г сметаны

200 г муки

1,5–2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

1–2 банки тунца

2 вареных яйца

пучок зеленого лука

соль, перец

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте яйца, майонез и сметану до однородности. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли, после чего перемешайте тесто до консистенции густой сметаны без комочков. Форму для выпекания диаметром примерно 24 см застелите пергаментом и слегка смажьте растительным маслом. Вылейте половину теста и равномерно распределите его по дну. Для начинки слейте жидкость из тунца и разомните его вилкой. Добавьте нарезанные вареные яйца и измельченный зеленый лук, приправьте солью и перцем по вкусу. Равномерно выложите начинку на тесто. Сверху залейте оставшимся тестом и аккуратно распределите его. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 40 минут, пока верх не станет румяным.

Если тесто в процессе приготовления тесто кажется слишком густым, можно добавить ложку-две сметаны, чтобы сделать структуру более нежной. Тунец лучше брать в собственном соке, чтобы избежать излишней жирности. А если хочется более выразительного вкуса, к начинке можно добавить чуть-чуть твердого сыра или щепотку сушеного чеснока.

Как и с чем подавать

Заливной пирог с тунцом лучше подавать теплым, но и в холодном виде он не менее вкусный. Подавать его можно как самостоятельное блюдо или дополнить легким салатом, свежими помидорами или огурцами. Также он хорошо сочетается со сметанным или йогуртовым соусом.