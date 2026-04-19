Риба, яку їдять навіть ті, хто її не любить: ніжний рецепт у сметанному соусі (відео)

Рибка виходить смачною та ніжною

Риба буває різною — морською та річковою, жирною або пісною, і з неї готують безліч страв: запікають, смажать, тушкують, а також маринують, як, наприклад, популярну скумбрію у пляшці. Кожен спосіб розкриває інший смак і текстуру, тому важливо обирати правильну техніку приготування. А сьогодні пропонується простий рецепт риби в сметанному соусі, який дозволяє отримати ніжну та соковиту страву без складних інгредієнтів. Для найкращого результату варто обирати свіже або правильно розморожене філе без зайвої вологи, адже надлишок рідини завадить утворенню рум’яної скоринки, а також не пересмажувати рибу, щоб вона не стала сухою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook.with.yuliaa".

Як приготувати рибу у сметанному соусі

Інгредієнти:

філе пангасіуса – 400 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

борошно – 3–4 ст. л.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

сметана – 2–3 ст. л.;

вода – 200 мл;

олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати філе риби порційними шматочками, посолити, поперчити та обваляти в борошні. Розігріти сковороду з олією та обсмажити рибу до золотистої скоринки з обох боків. Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до м’якості. Додати овочеву засмажку до риби. Викласти сметану, влити воду та за потреби відкоригувати смак сіллю і перцем. Акуратно перемішати та тушкувати під кришкою приблизно 15 хвилин до ніжної консистенції.

Як і з чим подавати

Рибу в сметанному соусі найкраще подавати гарячою, одразу після приготування. Вона чудово поєднується з картопляним пюре, рисом або відвареними крупами, які добре вбирають ніжний соус. Для подачі можна посипати страву свіжою зеленню або додати легкий овочевий салат для балансу смаку. Також як варіацію можна використовувати вершки замість сметани або додати трохи часнику для більш насиченого аромату.

Цей рецепт демонструє, як із доступних інгредієнтів можна отримати страву з м’якою текстурою та збалансованим смаком. Він підходить як для щоденного меню, так і для тих, хто хоче по-новому відкрити для себе рибу.