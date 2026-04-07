Оселедець по-новому: пікантна закуска, яку захочеться готувати знову (відео)

Оселедець — це популярна морська риба, яку цінують за насичений смак і доступність, а також за універсальність у приготуванні.

Її солять, маринують, додають у салати або подають як самостійну закуску, зокрема у томатному соусі чи з пряними спеціями. Така риба давно стала частиною кулінарних традицій у багатьох країнах Європи, зокрема й в українській кухні. А сьогодні пропонується простий і водночас вдалий варіант — пікантна намазка з оселедця, яка ідеально підходить для щоденного столу або святкової подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".

Для приготування важливо обрати якісний оселедець: філе має бути щільним, без різкого запаху і зайвої солоності. Якщо риба занадто солона, її варто попередньо вимочити у холодній воді або молоці. Огірки краще брати хрусткі, без надмірної кислоти, а гірчицю — комбінувати: діжонська додасть м’якості, а класична — гостроти. Цибулю не слід перетримувати в окропі, інакше вона втратить текстуру; оптимальний час — до 10 хвилин. За бажанням можна додати варене яйце або трохи вершкового сиру — це зробить намазку ніжнішою.

Як приготувати намазку з оселедця

Інгредієнти:

оселедець слабосолений — 2 філе;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

огірок солоний — 1–2 шт.;

гірчиця діжонська — 1 ч. л.;

гірчиця класична — 1 ч. л.;

оцет яблучний — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

окріп — 100 мл;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю півкільцями, додати сіль, цукор і яблучний оцет. Залити цибулю окропом і залишити на 10 хвилин для маринування. Нарізати оселедець і солоні огірки дрібними кубиками. Злити рідину з цибулі та додати її до оселедця разом із огірками. Додати обидва види гірчиці та подрібнену зелень, ретельно перемішати. Охолодити закуску в холодильнику 10–15 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Закуску з оселедця найкраще подавати на підсушених скибках житнього або білого хліба, тостах чи грінках. Вона добре поєднується з відвареною картоплею, свіжою зеленню та легкими овочевими салатами. Для подачі можна прикрасити кропом, зеленою цибулею або кільцями маринованої цибулі. Також закуску зручно використовувати як намазку для канапок або тарталеток.

Цей простий рецепт дозволяє по-новому поглянути на звичний оселедець і створити збалансовану за смаком закуску без складних інгредієнтів. Завдяки вдалому поєднанню солоного, кислого та пікантного смаків страва виходить універсальною і доречною як у будні, так і на святковому столі.