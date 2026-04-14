Рус

Виходить смачнішою за копчену: готуємо мариновану скумбрію "з димком" у пляшці

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Скумбрію зручно маринувати в пляшці
Скумбрію зручно маринувати в пляшці. Фото Колаж "Телеграфу"

Домашній рецепт риби, яка дуже схожа на копчену

Багато хто любить скумбрію за її насичений смак і доступність. Цю рибу можна готувати по-різному, але особливо смачною вона виходить у маринованому вигляді. За цим рецептом скумбрія виходить ніжною, соковитою та ароматною, з легким відтінком, що нагадує копчену рибу.

Секрет криється в простому маринаді та незвичному способі приготування скумбрії в пляшці. Риба добре просочується спеціями, набуває гарного кольору і приємного смаку.

Як замаринувати скумбрію в пляшці

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Чиста вода – 1,5 л.
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Цукор – 1,5 ст. л.
  • Чорний чай – 2 ст. л.
  • Чорний перець горошком – 10 шт.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Цибулеве лушпиння – від 3-х цибулин

Спосіб приготування:

  1. Рибу очистити від нутрощів та відрізати голову.
  2. У каструлю налити воду, додати сіль, цукор, чай, перець, лавровий лист і лушпиння від цибулі.
  3. Довести маринад до кипіння та варити ще 5 хвилин після закипання.
  4. Охолодити маринад та процідити.
  5. Залити очищену скумбрію маринадом. Для цього зручно покласти рибу у пластикові пляшки з відрізаною шийкою. Така ємність легко поміщається в холодильник і займає мало місця.
  6. Маринувати рибу в холодильнику 2 дні.
Теги:
#Риба #Рецепти #Скумбрія #Маринад