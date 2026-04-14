Виходить смачнішою за копчену: готуємо мариновану скумбрію "з димком" у пляшці

Домашній рецепт риби, яка дуже схожа на копчену

Багато хто любить скумбрію за її насичений смак і доступність. Цю рибу можна готувати по-різному, але особливо смачною вона виходить у маринованому вигляді. За цим рецептом скумбрія виходить ніжною, соковитою та ароматною, з легким відтінком, що нагадує копчену рибу.

Секрет криється в простому маринаді та незвичному способі приготування скумбрії в пляшці. Риба добре просочується спеціями, набуває гарного кольору і приємного смаку.

Як замаринувати скумбрію в пляшці

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Чиста вода – 1,5 л.

Сіль – 3 ст. л.

Цукор – 1,5 ст. л.

Чорний чай – 2 ст. л.

Чорний перець горошком – 10 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Цибулеве лушпиння – від 3-х цибулин

Спосіб приготування: