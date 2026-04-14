Виходить смачнішою за копчену: готуємо мариновану скумбрію "з димком" у пляшці
Домашній рецепт риби, яка дуже схожа на копчену
Багато хто любить скумбрію за її насичений смак і доступність. Цю рибу можна готувати по-різному, але особливо смачною вона виходить у маринованому вигляді. За цим рецептом скумбрія виходить ніжною, соковитою та ароматною, з легким відтінком, що нагадує копчену рибу.
Секрет криється в простому маринаді та незвичному способі приготування скумбрії в пляшці. Риба добре просочується спеціями, набуває гарного кольору і приємного смаку.
Як замаринувати скумбрію в пляшці
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Чиста вода – 1,5 л.
- Сіль – 3 ст. л.
- Цукор – 1,5 ст. л.
- Чорний чай – 2 ст. л.
- Чорний перець горошком – 10 шт.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Цибулеве лушпиння – від 3-х цибулин
Спосіб приготування:
- Рибу очистити від нутрощів та відрізати голову.
- У каструлю налити воду, додати сіль, цукор, чай, перець, лавровий лист і лушпиння від цибулі.
- Довести маринад до кипіння та варити ще 5 хвилин після закипання.
- Охолодити маринад та процідити.
- Залити очищену скумбрію маринадом. Для цього зручно покласти рибу у пластикові пляшки з відрізаною шийкою. Така ємність легко поміщається в холодильник і займає мало місця.
- Маринувати рибу в холодильнику 2 дні.