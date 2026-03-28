Салат, який не набридає: легкий рецепт із тунцем і лимонною заправкою (відео)

Тунець — це смачна морська риба з щільним м’ясом і насиченим смаком, яку широко використовують у середземноморській кухні.

Його часто запікають з овочами в духовці, готують на грилі або додають у пасти та салати. Але сьогодні ми пропонуємо легший варіант — свіжий салат у стилі Середземномор’я, який поєднує простоту приготування і збалансований смак. Для найкращого результату варто обирати якісний тунець у власному соку або хорошій олії, щільні свіжі огірки без гіркоти та ароматні оливки, адже саме вони формують характер страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".

Щоб салат вийшов дійсно гармонійним, важливо не перевантажувати його заправкою: лимонний сік і гірчиця мають лише підкреслювати смак, а не перебивати його. Якщо тунець в олії — кількість додаткової оливкової олії краще зменшити. За бажанням можна додати помідори чері, листя салату або навіть трохи відвареної картоплі — це зробить страву більш ситною. Типова помилка — надто дрібно нарізати інгредієнти, через що салат втрачає текстуру, тому краще залишати шматки більшими.

Як приготувати салат з тунцем та оливками

Інгредієнти:

яйця варені – 3 шт.;

тунець консервований – 1 банка;

огірки свіжі – 2 шт.;

цибуля синя – 0,5 шт.;

оливки (каламата або чорні) – 60–80 г;

петрушка або базилік – жменя;

оливкова олія – 2–3 ст.л;

лимонний сік або білий винний оцет – 1–2 ч.л;

гірчиця діжонська – 1 ч.л;

чорний перець – за смаком;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Яйця нарізати великими шматками. Огірки нарізати півкільцями. Цибулю нарізати тонкими слайсами. Додати тунець, оливки та подрібнену зелень. Змішати оливкову олію, лимонний сік, гірчицю та перець. Заправити салат і акуратно перемішати, щоб зберегти структуру інгредієнтів.

Як і з чим подавати

Салат подавати одразу після приготування як самостійну страву або легку вечерю. Він добре поєднується з підсушеним хлібом, грінками або лавашем. Прикрасити можна додатковою зеленню, часточками лимона або кількома цілими оливками для апетитного вигляду. Такий салат стане універсальним варіантом для щоденного меню або легкої святкової подачі, поєднуючи свіжість, користь і яскравий смак.