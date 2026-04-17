Замінять і хліб, і пиріжки: як приготувати картопляні коржики з сиром (відео)

З чотирьох картоплин і твердого сиру можна приготувати найсмачніші коржики на сніданок або перекус

Є страви, які не потребують особливого приводу, тому що їх готують, коли хочеться чогось ситного, домашнього і простого. Картопляні коржики з сиром саме з таких. Вони виходять м'якими всередині, з апетитною рум'яною скоринкою зовні. Це чудова страва для сніданку або перекусу.

Як приготувати апетитні картопляні коржики, показали у відео на сторінці canfeezam в Instagram.

Інгредієнти

4 картоплини середнього розміру

200 г тертого сиру

Пучок петрушки

1 десертна ложка солі

1 чайна ложка чорного перцю

1 чайна ложка пластівців червоного перцю

1 чайна ложка дріжджів

2,5–3 склянки борошна

Вершкове масло для змащування

Щоб смак вийшов більш виразним, використовуйте сир з яскравим ароматом або суміш твердих сортів. Якщо хочете додати різноманітності, можна додати в тісто трохи часнику або паприки.

Приготування

Спочатку відваріть картоплю до м'якості, потім ретельно розімніть її в однорідне пюре без грудочок і дайте повністю охолонути. В охололу основу додайте тертий сир, дрібно нарізану петрушку, дріжджі, сіль і спеції. Перемішайте до однорідності. Поступово вводьте борошно, замішуючи м'яке тісто. Воно має залишатися злегка липким. Розділіть тісто на рівні частини, сформуйте кульки й акуратно розкачайте їх у коржики середньої товщини. Для зручності роботи присипайте руки і поверхню невеликою кількістю борошна. Розігрійте суху сковорідку на середньому вогні. Викладіть коржик і обсмажуйте з одного боку до появи рум'яних плям, потім переверніть, змастіть вершковим маслом і доведіть до готовності. Під час смаження коржики можуть трохи роздуватися — це нормальний процес.

Готові коржики за бажання додатково змастіть вершковим маслом для м’якості та насиченого смаку.

Картопляні коржики з сиром краще подавати на стіл гарячими. Вони добре поєднуються зі сметаною, томатним та часниковим соусом та зі свіжими овочами. Також такі коржики можна подавати до перших страв замість хліба.