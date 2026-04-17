Замінять і хліб, і пиріжки: як приготувати картопляні коржики з сиром (відео)

Наталя Граковська
Автор
Картопляні коржики з сиром
Картопляні коржики з сиром. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

З чотирьох картоплин і твердого сиру можна приготувати найсмачніші коржики на сніданок або перекус

Є страви, які не потребують особливого приводу, тому що їх готують, коли хочеться чогось ситного, домашнього і простого. Картопляні коржики з сиром саме з таких. Вони виходять м'якими всередині, з апетитною рум'яною скоринкою зовні. Це чудова страва для сніданку або перекусу.

Як приготувати апетитні картопляні коржики, показали у відео на сторінці canfeezam в Instagram.

Інгредієнти

  • 4 картоплини середнього розміру
  • 200 г тертого сиру
  • Пучок петрушки
  • 1 десертна ложка солі
  • 1 чайна ложка чорного перцю
  • 1 чайна ложка пластівців червоного перцю
  • 1 чайна ложка дріжджів
  • 2,5–3 склянки борошна
  • Вершкове масло для змащування

Щоб смак вийшов більш виразним, використовуйте сир з яскравим ароматом або суміш твердих сортів. Якщо хочете додати різноманітності, можна додати в тісто трохи часнику або паприки.

Приготування

  1. Спочатку відваріть картоплю до м'якості, потім ретельно розімніть її в однорідне пюре без грудочок і дайте повністю охолонути. В охололу основу додайте тертий сир, дрібно нарізану петрушку, дріжджі, сіль і спеції. Перемішайте до однорідності.
  2. Поступово вводьте борошно, замішуючи м'яке тісто. Воно має залишатися злегка липким.
  3. Розділіть тісто на рівні частини, сформуйте кульки й акуратно розкачайте їх у коржики середньої товщини. Для зручності роботи присипайте руки і поверхню невеликою кількістю борошна.
  4. Розігрійте суху сковорідку на середньому вогні. Викладіть коржик і обсмажуйте з одного боку до появи рум'яних плям, потім переверніть, змастіть вершковим маслом і доведіть до готовності. Під час смаження коржики можуть трохи роздуватися — це нормальний процес.

Готові коржики за бажання додатково змастіть вершковим маслом для м’якості та насиченого смаку.

Картопляні коржики з сиром краще подавати на стіл гарячими. Вони добре поєднуються зі сметаною, томатним та часниковим соусом та зі свіжими овочами. Також такі коржики можна подавати до перших страв замість хліба.

