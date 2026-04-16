Легкий салат із редискою та авокадо: рецепт страви, яку захочеться приготувати знову (відео)

Наталя Граковська
Салат з редиски та авокадо без майонезу
Салат з редиски та авокадо без майонезу. Фото Скріншот YouTube

Салат з редискою та авокадо готується за 15 хвилин, а заправка з жовтків і грецького йогурту замінює майонез

Редиска з'являється на ринках та полицях магазинів ще до того, як всі встигають звикнути до весняного тепла. Зазвичай її їдять просто так, з сіллю і маслом, або додають у легкі салати. Але є рецепт, який перетворює редиску на щось більше. У цьому салаті вона поєднюється з кремовим авокадо та вареними яйцями, які надають ситності. Головна родзинка — заправка. Майонез тут замінює соус із жовтків, грецького йогурту та гірчиці.

Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі "Пан Фартух".

Інгредієнти

  • Редиска 5-7 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Варені яйця — 3-4 шт.
  • Грецький йогурт — 100 г
  • Гірчиця — 0,5 ч. л.
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Зелена цибуля
  • Сіль, перець

Якщо редиска дуже гостра, на пів години залиште нарізані кружальця в холодній воді: гіркота піде, проте овоч залишиться хрустким.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте редиску кружальцями або півкружальцями, а авокадо — кубиком.
  2. Відокремте жовтки від білків. Наріжте тільки білки чвертькільцями
  3. Для заправки розімніть жовтки, додайте кілька ложок грецького йогурту та пів чайної ложки гірчиці. Також додайте лимонний сік, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте.
  4. Додайте до салату нарізану зелену цибулю та заправте його.
