Легкий салат із редискою та авокадо: рецепт страви, яку захочеться приготувати знову (відео)

Салат з редискою та авокадо готується за 15 хвилин, а заправка з жовтків і грецького йогурту замінює майонез

Редиска з'являється на ринках та полицях магазинів ще до того, як всі встигають звикнути до весняного тепла. Зазвичай її їдять просто так, з сіллю і маслом, або додають у легкі салати. Але є рецепт, який перетворює редиску на щось більше. У цьому салаті вона поєднюється з кремовим авокадо та вареними яйцями, які надають ситності. Головна родзинка — заправка. Майонез тут замінює соус із жовтків, грецького йогурту та гірчиці.

Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі "Пан Фартух".

Інгредієнти

Редиска 5-7 шт.

Авокадо — 1 шт.

Варені яйця — 3-4 шт.

Грецький йогурт — 100 г

Гірчиця — 0,5 ч. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Зелена цибуля

Сіль, перець

Якщо редиска дуже гостра, на пів години залиште нарізані кружальця в холодній воді: гіркота піде, проте овоч залишиться хрустким.

Спосіб приготування: