Легкий салат із редискою та авокадо: рецепт страви, яку захочеться приготувати знову (відео)
Салат з редискою та авокадо готується за 15 хвилин, а заправка з жовтків і грецького йогурту замінює майонез
Редиска з'являється на ринках та полицях магазинів ще до того, як всі встигають звикнути до весняного тепла. Зазвичай її їдять просто так, з сіллю і маслом, або додають у легкі салати. Але є рецепт, який перетворює редиску на щось більше. У цьому салаті вона поєднюється з кремовим авокадо та вареними яйцями, які надають ситності. Головна родзинка — заправка. Майонез тут замінює соус із жовтків, грецького йогурту та гірчиці.
Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі "Пан Фартух".
Інгредієнти
- Редиска 5-7 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Варені яйця — 3-4 шт.
- Грецький йогурт — 100 г
- Гірчиця — 0,5 ч. л.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Зелена цибуля
- Сіль, перець
Якщо редиска дуже гостра, на пів години залиште нарізані кружальця в холодній воді: гіркота піде, проте овоч залишиться хрустким.
Спосіб приготування:
- Наріжте редиску кружальцями або півкружальцями, а авокадо — кубиком.
- Відокремте жовтки від білків. Наріжте тільки білки чвертькільцями
- Для заправки розімніть жовтки, додайте кілька ложок грецького йогурту та пів чайної ложки гірчиці. Також додайте лимонний сік, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте.
- Додайте до салату нарізану зелену цибулю та заправте його.