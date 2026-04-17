Заменят и хлеб, и пирожки: как приготовить картофельные лепешки с сыром (видео)

Из четырех картофелин и твердого сыра можно приготовить вкуснейшие лепешки на завтрак или перекус

Есть блюда, которые не требуют особого повода, потому что их готовят, когда хочется чего-то сытного, домашнего и простого. Картофельные лепешки с сыром как раз из таких. Они получаются мягкими внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи. Это отличное блюдо для завтрака или перекуса.

Как приготовить аппетитные картофельные лепешки, показали в видео на странице canfeezam в Instagram.

Ингредиенты

4 картофелины среднего размера

200 г тертого сыра

Пучок петрушки

1 десертная ложка соли

1 чайная ложка черного перца

1 чайная ложка хлопьев красного перца

1 чайная ложка дрожжей

2,5–3 стакана муки

Сливочное масло для смазывания

Чтобы вкус получился более выразительным, используйте сыр с ярким ароматом или смесь твердых сортов. Если хотите добавить разнообразия, можно добавить в тесто немного чеснока или паприки.

Приготовление

Сначала отварите картофель до мягкости, затем тщательно разомните его в однородное пюре без комков и дайте полностью остыть. В остывшую основу добавьте тертый сыр, мелко нарезанную петрушку, дрожжи, соль и специи. Перемешайте до однородности. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно оставаться слегка липким. Разделите тесто на равные части, сформируйте шарики и аккуратно раскатайте их в лепешки средней толщины. Для удобства работы присыпайте руки и поверхность небольшим количеством муки. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепешку и обжаривайте с одной стороны до появления румяных пятен, затем переверните, смажьте сливочным маслом и доведите до готовности. Во время жарки лепешки могут немного раздуваться — это нормальный процесс.

Готовые лепешки при желании дополнительно смажьте сливочным маслом для мягкости и насыщенного вкуса.

Картофельные лепешки с сыром лучше подавать на стол горячими. Они хорошо сочетаются со сметаной, томатным и чесночным соусом и со свежими овощами. Также такие лепешки можно подавать к первым блюдам вместо хлеба.