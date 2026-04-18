Морквяні конвертики з шинкою та помідором: що приготувати на заміну звичайним бутербродам (відео)

Наталя Граковська
Конвертики з моркви на перекус
Конвертики з моркви на перекус. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо шукаєте просту ідею, щоб урізноманітнити щоденне меню, зверніть увагу на цей рецепт

Морква зазвичай асоціюється з супами чи салатами. Проте з неї можна приготувати ніжний корж, який після запікання добре тримає форму й підходить для різноманітних начинок.

Фудблогерка olya_pins в Instagram пропонує завертати в такий корж шинку, помідори, сир і салат. Такі морквяні конвертики можна готувати і на сніданок, і на перекус, і як легку вечерю. Це гарний спосіб урізноманітнити щоденне меню зі звичних продуктів, які завжди є в холодильнику.

Інгредієнти (1 порція):

  • Морква — 150 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Сир твердий тертий — 10 г
  • Кунжут — 5 г
  • Сіль, чорний перець мелений — за смаком

Начинка:

  • Шинка — 30 г
  • Помідор — 70 г
  • Листя салату
  • Сир твердий — 20 г

Спосіб приготування:

  1. Моркву натріть на великій тертці. Змішайте з яйцями, сіллю та перцем.
  2. Вистеліть деко пергаментом. Викладіть морквяну масу рівномірним прямокутником товщиною близько 0,5–0,7 см. Посипте тертим сиром та кунжутом.
  3. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин.
  4. Дайте коржу охолонути буквально 2 хвилини. Візуально розділіть корж на 4 частини. На кожну викладіть скибочки шинки, сиру, нарізані помідори та салат. Зверніть конвертиком.
