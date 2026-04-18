Морквяні конвертики з шинкою та помідором: що приготувати на заміну звичайним бутербродам (відео)

Якщо шукаєте просту ідею, щоб урізноманітнити щоденне меню, зверніть увагу на цей рецепт

Морква зазвичай асоціюється з супами чи салатами. Проте з неї можна приготувати ніжний корж, який після запікання добре тримає форму й підходить для різноманітних начинок.

Фудблогерка olya_pins в Instagram пропонує завертати в такий корж шинку, помідори, сир і салат. Такі морквяні конвертики можна готувати і на сніданок, і на перекус, і як легку вечерю. Це гарний спосіб урізноманітнити щоденне меню зі звичних продуктів, які завжди є в холодильнику.

Інгредієнти (1 порція):

Морква — 150 г

Яйця — 2 шт.

Сир твердий тертий — 10 г

Кунжут — 5 г

Сіль, чорний перець мелений — за смаком

Начинка:

Шинка — 30 г

Помідор — 70 г

Листя салату

Сир твердий — 20 г

Спосіб приготування: