Морквяні конвертики з шинкою та помідором: що приготувати на заміну звичайним бутербродам (відео)
Якщо шукаєте просту ідею, щоб урізноманітнити щоденне меню, зверніть увагу на цей рецепт
Морква зазвичай асоціюється з супами чи салатами. Проте з неї можна приготувати ніжний корж, який після запікання добре тримає форму й підходить для різноманітних начинок.
Фудблогерка olya_pins в Instagram пропонує завертати в такий корж шинку, помідори, сир і салат. Такі морквяні конвертики можна готувати і на сніданок, і на перекус, і як легку вечерю. Це гарний спосіб урізноманітнити щоденне меню зі звичних продуктів, які завжди є в холодильнику.
Інгредієнти (1 порція):
- Морква — 150 г
- Яйця — 2 шт.
- Сир твердий тертий — 10 г
- Кунжут — 5 г
- Сіль, чорний перець мелений — за смаком
Начинка:
- Шинка — 30 г
- Помідор — 70 г
- Листя салату
- Сир твердий — 20 г
Спосіб приготування:
- Моркву натріть на великій тертці. Змішайте з яйцями, сіллю та перцем.
- Вистеліть деко пергаментом. Викладіть морквяну масу рівномірним прямокутником товщиною близько 0,5–0,7 см. Посипте тертим сиром та кунжутом.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин.
- Дайте коржу охолонути буквально 2 хвилини. Візуально розділіть корж на 4 частини. На кожну викладіть скибочки шинки, сиру, нарізані помідори та салат. Зверніть конвертиком.