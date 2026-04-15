Здоровий солодкий перекус: шоколадно-арахісові батончики (відео)

Смачний та корисний десерт

Десерти бувають дуже різними: від легких йогуртових мусів до домашніх випічок на кшталт пудингу з черствої паски, який традиційно з’явився як спосіб раціонально використовувати залишки випічки та перетворювати їх на нову страву. Сьогодні пропонується варіант високобілкового десерту без випікання, що поєднує насичений шоколадний смак, кремову текстуру та користь білка. Важливо обирати якісний йогурт із високим вмістом білка без зайвого цукру, а арахісову пасту — 100% натуральну, без домішок олій і підсолоджувачів, оскільки саме вони формують смак і консистенцію десерту. Протеїн краще використовувати перевіреної якості, з м’яким смаком, щоб уникнути гіркоти та досягти однорідної текстури маси. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annafit".

Як приготувати смачний десерт

Інгредієнти:

білий йогурт з високим вмістом білка – 250 г;

арахісова паста (100% арахіс) – 3 столові ложки;

веганський протеїн зі смаком ванілі – 30 г;

какао-порошок без цукру – 2 столові ложки (20 г);

сироп агави або мед – 2 столові ложки (за смаком);

темний шоколад 70–80% – 100 г;

кокосова олія – 1 ч.л. (за бажанням);

Спосіб приготування:

Змішати йогурт, арахісову пасту, протеїн, какао та підсолоджувач до повної однорідності. Сформувати ложкою невеликі порції на пергаменті та помістити в морозильну камеру на 1,5–2 години до повного застигання. Розтопити темний шоколад разом із кокосовою олією до гладкої консистенції. Занурити заморожені шматочки у шоколадну глазур та швидко викласти для застигання.

Як і з чим подавати

Подається охолодженим як самостійний десерт або корисний перекус. Для подачі можна посипати зверху дрібкою какао, подрібненими горіхами або кокосовою стружкою. Добре поєднується з ягодами, натуральним йогуртом або кавою без цукру, що підкреслює шоколадно-горіховий смак. Для більш десертної подачі можна додати краплю арахісової пасти зверху або подати з ягідним соусом без цукру.

Десерт вирізняється простотою приготування та збалансованим складом, що дозволяє поєднати користь білка з насиченим смаком шоколаду. Завдяки варіативності інгредієнтів легко адаптується під індивідуальні вподобання, змінюючи підсолоджувач або вид протеїну. Це універсальний варіант для тих, хто шукає здорову альтернативу класичним солодощам без втрати смаку.