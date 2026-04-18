Морковные конвертики с ветчиной и помидором: что приготовить на замену обычным бутербродам (видео)

Если ищете простую идею, чтобы разнообразить ежедневное меню, обратите внимание на этот рецепт

Морковь обычно ассоциируется с супами или салатами. Однако из нее можно приготовить нежный корж, который после запекания хорошо держит форму и подходит для разнообразных начинок.

Фудблогерка olya_pins в Instagram предлагает заворачивать в такой корж ветчину, помидоры, сыр и салат. Такие морковные конвертики можно готовить и на завтрак, и на перекус, и в качестве легкого ужина. Это отличный способ разнообразить ежедневное меню из привычных продуктов, которые всегда есть в холодильнике.

Ингредиенты (1 порция):

Морковь — 150 г

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый тертый — 10 г

Кунжут — 5 г

Соль, черный перец молотый – по вкусу

Начинка:

Ветчина — 30 г

Помидор — 70 г

Листья салата

Сыр твердый — 20 г

Способ приготовления: