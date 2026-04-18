Морковные конвертики с ветчиной и помидором: что приготовить на замену обычным бутербродам (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если ищете простую идею, чтобы разнообразить ежедневное меню, обратите внимание на этот рецепт
Морковь обычно ассоциируется с супами или салатами. Однако из нее можно приготовить нежный корж, который после запекания хорошо держит форму и подходит для разнообразных начинок.
Фудблогерка olya_pins в Instagram предлагает заворачивать в такой корж ветчину, помидоры, сыр и салат. Такие морковные конвертики можно готовить и на завтрак, и на перекус, и в качестве легкого ужина. Это отличный способ разнообразить ежедневное меню из привычных продуктов, которые всегда есть в холодильнике.
Ингредиенты (1 порция):
- Морковь — 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый тертый — 10 г
- Кунжут — 5 г
- Соль, черный перец молотый – по вкусу
Начинка:
- Ветчина — 30 г
- Помидор — 70 г
- Листья салата
- Сыр твердый — 20 г
Способ приготовления:
- Морковь натрите на крупной терке. Смешайте с яйцами, солью и перцем.
- Застелите противень пергаментом. Выложите морковную массу равномерным прямоугольником толщиной около 0,5–0,7 см. Посыпьте тертым сыром и кунжутом.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут.
- Дайте коржу остыть буквально 2 минуты. Визуально разделите корж на 4 части. На каждую выложите ломтики ветчины, сыра, нарезанные помидоры и салат. Сверните конвертиком.