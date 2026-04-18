Морковные конвертики с ветчиной и помидором: что приготовить на замену обычным бутербродам (видео)

Автор
Наталья Граковская
Конвертики из моркови на перекус
Если ищете простую идею, чтобы разнообразить ежедневное меню, обратите внимание на этот рецепт

Морковь обычно ассоциируется с супами или салатами. Однако из нее можно приготовить нежный корж, который после запекания хорошо держит форму и подходит для разнообразных начинок.

Фудблогерка olya_pins в Instagram предлагает заворачивать в такой корж ветчину, помидоры, сыр и салат. Такие морковные конвертики можно готовить и на завтрак, и на перекус, и в качестве легкого ужина. Это отличный способ разнообразить ежедневное меню из привычных продуктов, которые всегда есть в холодильнике.

Ингредиенты (1 порция):

  • Морковь — 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый тертый — 10 г
  • Кунжут — 5 г
  • Соль, черный перец молотый – по вкусу

Начинка:

  • Ветчина — 30 г
  • Помидор — 70 г
  • Листья салата
  • Сыр твердый — 20 г

Способ приготовления:

  1. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте с яйцами, солью и перцем.
  2. Застелите противень пергаментом. Выложите морковную массу равномерным прямоугольником толщиной около 0,5–0,7 см. Посыпьте тертым сыром и кунжутом.
  3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут.
  4. Дайте коржу остыть буквально 2 минуты. Визуально разделите корж на 4 части. На каждую выложите ломтики ветчины, сыра, нарезанные помидоры и салат. Сверните конвертиком.
