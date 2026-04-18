Ця намазка з редиски має бути в кожному холодильнику: простий рецепт весняної закуски (відео)
Хрумка редиска, ніжний крем-сир і трохи зелені — ця намазка ідеальна для перекусу
З редиски можна готувати не лише звичні весняні салати, а й просту, але дуже смачну намазку на хліб. Така закуска виходить свіжою, трохи гострою і при цьому ніжною завдяки додаванню крем-сиру. Вона підходить для швидких перекусів або легких закусок до столу. До того ж готується дуже просто і буквально за лічені хвилини.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Unjour Unerecette.
Як приготувати закуску з редиски та крем-сиру
Інгредієнти:
- редис — 240 г
- сіль — дрібка
- зелена цибуля — невеликий пучок
- цибуля-шалот — 1 шт.
- крем-сир — 230 г
Замість крем-сиру можна використовувати плавлений сир або навіть ніжний кисломолочний сир. Крім того, до намазки можна додати одне дрібно натерте варене яйце. Тоді вона вийде більш насиченою на смак.
Спосіб приготування:
- Натріть редиску на тертці, злегка посоліть і залиште на кілька хвилин. Сіль витягне зайву вологу, після чого перекладіть редиску в сито з дрібною сіткою і добре відіжміть рідину. У результаті маса має стати майже сухою.
- Перекладіть підготовлену редиску в миску, додайте крем-сир, дрібно нарізану зелену цибулю та цибулю-шалот.
- Ретельно перемішайте все виделкою або ложкою до однорідної кремоподібної консистенції.
- Готову намазку можна подавати одразу, але ще смачнішою вона стане, якщо дати їй настоятися в холодильнику близько 30 хвилин.