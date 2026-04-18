Ця намазка з редиски має бути в кожному холодильнику: простий рецепт весняної закуски (відео)

Хрумка редиска, ніжний крем-сир і трохи зелені — ця намазка ідеальна для перекусу

З редиски можна готувати не лише звичні весняні салати, а й просту, але дуже смачну намазку на хліб. Така закуска виходить свіжою, трохи гострою і при цьому ніжною завдяки додаванню крем-сиру. Вона підходить для швидких перекусів або легких закусок до столу. До того ж готується дуже просто і буквально за лічені хвилини.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Unjour Unerecette.

Як приготувати закуску з редиски та крем-сиру

Інгредієнти:

редис — 240 г

сіль — дрібка

зелена цибуля — невеликий пучок

цибуля-шалот — 1 шт.

крем-сир — 230 г

Замість крем-сиру можна використовувати плавлений сир або навіть ніжний кисломолочний сир. Крім того, до намазки можна додати одне дрібно натерте варене яйце. Тоді вона вийде більш насиченою на смак.

Спосіб приготування: