Эта намазка из редиски должна быть в каждом холодильнике: простой рецепт весенней закуски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хрустящая редиска, нежный крем-сыр и немного зелени — эта намазка идеальна для перекуса
Из редиски можно готовить не только привычные весенние салаты, а и простую, но очень вкусную намазку на хлеб. Такая закуска получается свежей, слегка острой и при этом нежной благодаря крем-сыру. Она подходит для быстрых перекусов или легких закусок к столу. К тому же готовится очень просто и буквально за считаные минуты.
Рецептом поделились на YouTube-канале Unjour Unerecette.
Как приготовить закуску из редиски и крем-сыра
Ингредиенты:
- редис — 240 г
- соль — щепотка
- зеленый лук — небольшой пучок
- лук-шалот — 1 шт.
- крем-сыр — 230 г
Вместо крем-сыра можно использовать плавленый сыр или даже нежный творог. Кроме того, к намазке можно добавить одно мелко натертое вареное яйцо. Тогда она получится более насыщенной на вкус.
Способ приготовления:
- Натрите редис на терке, слегка посолите и оставьте на несколько минут. Соль вытянет лишнюю влагу, после чего переложите редис в сито с мелкой сеткой и хорошо отожмите жидкость. В итоге масса должна стать почти сухой.
- Переложите подготовленный редис в миску, добавьте крем-сыр, мелко нарезанный зеленый лук и лук-шалот.
- Тщательно перемешайте все вилкой или ложкой до однородной кремообразной консистенции.
- Готовую намазку можно подавать сразу, но еще вкуснее она станет, если дать ей настояться в холодильнике около 30 минут.