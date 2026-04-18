Эта намазка из редиски должна быть в каждом холодильнике: простой рецепт весенней закуски (видео)

Наталья Граковская
Закуска из редиски с крем-сыром и луком
Хрустящая редиска, нежный крем-сыр и немного зелени — эта намазка идеальна для перекуса

Из редиски можно готовить не только привычные весенние салаты, а и простую, но очень вкусную намазку на хлеб. Такая закуска получается свежей, слегка острой и при этом нежной благодаря крем-сыру. Она подходит для быстрых перекусов или легких закусок к столу. К тому же готовится очень просто и буквально за считаные минуты.

Рецептом поделились на YouTube-канале Unjour Unerecette.

Как приготовить закуску из редиски и крем-сыра

Ингредиенты:

  • редис — 240 г
  • соль — щепотка
  • зеленый лук — небольшой пучок
  • лук-шалот — 1 шт.
  • крем-сыр — 230 г

Вместо крем-сыра можно использовать плавленый сыр или даже нежный творог. Кроме того, к намазке можно добавить одно мелко натертое вареное яйцо. Тогда она получится более насыщенной на вкус.

Способ приготовления:

  1. Натрите редис на терке, слегка посолите и оставьте на несколько минут. Соль вытянет лишнюю влагу, после чего переложите редис в сито с мелкой сеткой и хорошо отожмите жидкость. В итоге масса должна стать почти сухой.
  2. Переложите подготовленный редис в миску, добавьте крем-сыр, мелко нарезанный зеленый лук и лук-шалот.
  3. Тщательно перемешайте все вилкой или ложкой до однородной кремообразной консистенции.
  4. Готовую намазку можно подавать сразу, но еще вкуснее она станет, если дать ей настояться в холодильнике около 30 минут.
