Эта намазка из редиски должна быть в каждом холодильнике: простой рецепт весенней закуски (видео)

Хрустящая редиска, нежный крем-сыр и немного зелени — эта намазка идеальна для перекуса

Из редиски можно готовить не только привычные весенние салаты, а и простую, но очень вкусную намазку на хлеб. Такая закуска получается свежей, слегка острой и при этом нежной благодаря крем-сыру. Она подходит для быстрых перекусов или легких закусок к столу. К тому же готовится очень просто и буквально за считаные минуты.

Рецептом поделились на YouTube-канале Unjour Unerecette.

Как приготовить закуску из редиски и крем-сыра

Ингредиенты:

редис — 240 г

соль — щепотка

зеленый лук — небольшой пучок

лук-шалот — 1 шт.

крем-сыр — 230 г

Вместо крем-сыра можно использовать плавленый сыр или даже нежный творог. Кроме того, к намазке можно добавить одно мелко натертое вареное яйцо. Тогда она получится более насыщенной на вкус.

Способ приготовления: