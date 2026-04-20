Квашеная редиска: неожиданный рецепт, который меняет вкус привычного овоща (видео)

Узнайте, как приготовить пикантную закуску из редиски без уксуса

Из редиски чаще всего готовят салаты и закуски. Но этот овощ также хорошо подходит для ферментации, когда продукт сквашивается без уксуса и термической обработки. После ферментации редиска теряет часть горечи и приобретает пряный, насыщенный вкус с легкой кислинкой и при этом остается хрустящей.

Рецептом квашеной редиски поделились на YouTube-канале Вкусные советы.

Как ферментировать редиску

Для ферментации лучше брать некрупную, плотную редиску, тогда будет больше шансов, что она не размокнет. Также используйте обычную каменную соль без йода и других добавок, которые помешают работе молочнокислых бактерий.

Ингредиенты:

Редиска – 1 кг

Чеснок – 1 головка

Укроп и петрушка — по 1 пучку

Острый перец – по вкусу

Душистый перец – 6 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Для рассола:

Вода – 400 мл

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Чистую редиску без хвостиков положите в глубокую миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 30 минут. Измельчите чеснок, укроп, петрушку и острый перец. Когда редиска пустит сок, добавьте к ней чеснок, зелень, острый перец и сахар. Перемешайте. В емкость для ферментации (подойдет пластиковое ведро или стеклянная банка объемом от 1,5 л) выложите душистый перец, лавровый лист и редиску вместе с соком и пряностями. В чистой воде растворите соль и залейте редиску. Залейте редиску так, чтобы рассол полностью ее покрывал. Накройте тарелкой или крышкой меньшего диаметра, сверху поставьте груз — банку с водой или камень. Оставьте емкость при комнатной температуре на 3–4 дня. Каждый день проверяйте редиску: она должна оставаться покрытой рассолом. Если в комнате жарко (выше 25 °C), редиска заферментируется быстрее — начинайте пробовать уже на второй день.

Ферментированную редиску храните в холодильнике.

Как и с чем подавать

Ферментированную редиску можно подавать на стол как самостоятельную закуску. Ее достаточно выложить на тарелку, сбрызнуть нерафинированным подсолнечным или кунжутным маслом. К ней хорошо подходит запеченный или отварной картофель, жирное мясо и рыба на гриле.