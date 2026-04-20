Квашеная редиска: неожиданный рецепт, который меняет вкус привычного овоща (видео)

Наталья Граковская
Ферментированная редиска. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Узнайте, как приготовить пикантную закуску из редиски без уксуса

Из редиски чаще всего готовят салаты и закуски. Но этот овощ также хорошо подходит для ферментации, когда продукт сквашивается без уксуса и термической обработки. После ферментации редиска теряет часть горечи и приобретает пряный, насыщенный вкус с легкой кислинкой и при этом остается хрустящей.

Рецептом квашеной редиски поделились на YouTube-канале Вкусные советы.

Как ферментировать редиску

Для ферментации лучше брать некрупную, плотную редиску, тогда будет больше шансов, что она не размокнет. Также используйте обычную каменную соль без йода и других добавок, которые помешают работе молочнокислых бактерий.

Ингредиенты:

  • Редиска – 1 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Укроп и петрушка — по 1 пучку
  • Острый перец – по вкусу
  • Душистый перец – 6 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л.

Для рассола:

  • Вода – 400 мл
  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Чистую редиску без хвостиков положите в глубокую миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 30 минут.
  2. Измельчите чеснок, укроп, петрушку и острый перец.
  3. Когда редиска пустит сок, добавьте к ней чеснок, зелень, острый перец и сахар. Перемешайте.
  4. В емкость для ферментации (подойдет пластиковое ведро или стеклянная банка объемом от 1,5 л) выложите душистый перец, лавровый лист и редиску вместе с соком и пряностями.
  5. В чистой воде растворите соль и залейте редиску.
  6. Залейте редиску так, чтобы рассол полностью ее покрывал. Накройте тарелкой или крышкой меньшего диаметра, сверху поставьте груз — банку с водой или камень.
  7. Оставьте емкость при комнатной температуре на 3–4 дня. Каждый день проверяйте редиску: она должна оставаться покрытой рассолом. Если в комнате жарко (выше 25 °C), редиска заферментируется быстрее — начинайте пробовать уже на второй день.

Ферментированную редиску храните в холодильнике.

Как и с чем подавать

Ферментированную редиску можно подавать на стол как самостоятельную закуску. Ее достаточно выложить на тарелку, сбрызнуть нерафинированным подсолнечным или кунжутным маслом. К ней хорошо подходит запеченный или отварной картофель, жирное мясо и рыба на гриле.

