Не лише барбекю: як запекти ребра з глазурованою скоринкою в духовці (відео)

Реберця готують по-різному: їх тушкують, запікають, коптять або готують на грилі, і саме повільне томління робить м’ясо м’яким і соковитим. Тушковані або запечені при низькій температурі ребра — класичний підхід, який використовують у багатьох кухнях світу, від американського барбекю до європейських домашніх рецептів. З власного досвіду скажу: ключ до ідеального результату — правильний вибір ребер із м’ясним шаром, без надлишку жиру, та терпіння, адже швидке запікання робить їх сухими. Сьогодні пропонуємо варіант ребер у глазурі, які спочатку повільно запікаються у фользі, а наприкінці покриваються насиченим соусом із глянцевою скоринкою, з можливістю легко змінювати спеції або рівень гостроти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "0.babenko".

Як приготувати ребра з глазурованою скоринкою

Інгредієнти:

свинячі ребра – 1,5 кг;

цукор – 2 ст. л.;

сушений часник – 1 ч. л.;

перець чилі мелений – 0,5 ч. л.;

копчена паприка – 1,5 ч. л.;

сіль – 1,5 ч. л.;

шрірача – 2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

яблучний оцет – 1 ч. л.;

мед – 2 ст. л.;

солодкий чилі соус – 2 ст. л.;

соєвий соус – 1,5 ст. л.;

абрикосовий джем – 1–2 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішати цукор, сіль, сушений часник, чилі та копчену паприку, рівномірно натерти ребра спеціями. Загорнути ребра у фольгу та запікати при температурі 150 °C у режимі верх-низ протягом 2–2,5 години до м’якості. Змішати шрірачу, лимонний сік, яблучний оцет, мед, солодкий чилі та соєвий соус до однорідної глазурі. За 30 хвилин до завершення розгорнути фольгу, щедро змастити ребра соусом і повернути в духовку. Перед подачею змастити ребра тонким шаром абрикосового джему для глянцевої скоринки та збалансованого кисло-солодкого смаку.

Як і з чим подавати

Глазуровані ребра найкраще подавати гарячими, одразу після духовки, посипавши свіжою зеленню або дрібно нарізаною зеленою цибулею. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченою картоплею, кукурудзою гриль або простим салатом зі свіжих овочів. Як соус підійде додаткова глазур, барбекю або соус на основі йогурту для балансу смаку. Для більш святкової подачі ребра можна подати на великій дошці, нарізаними порційно.

Цей рецепт — приклад того, як із простих спецій та повільного запікання отримати ресторанний результат, адаптуючи смак під власні вподобання.