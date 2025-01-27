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Як приготувати ніжні ребра, щоб м’ясо "спадало з кісток": простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт запечених ребер
Чудовий рецепт запечених ребер. Фото shuba.life

Як смачно запекти ребра

Смачні м’ясні страви, які можна готувати як на святковий стіл, так і для щоденного столу — це чудовий спосіб потішити себе та близьких. Ми розповідали, як смачно запекти курятину з апельсинами. Тепер ділимось рецептом апетитних запечених ребер.

У кулінарному блозі danilchenko_77 розповіли, як приготувати їх особливо смачно. Ребра, запечені в особливому маринаді, виходять настільки ніжними, що м’ясо просто "спадає з кісток".

Інгредієнти:

  • ребра — 1 кг
  • сіль, спеції до смаку
  • мед — 1 ч. л.
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.
  • соєвий соус — 3 ст. л.
  • кетчуп — 2 ст. л.
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Ребра потрібно зачистити від плівки. Її слід відірвати, якщо вона є. Зачищені ребра миємо.
  2. Натираємо їх сіллю та спеціями. Загортаємо щільно у фольгу та ставимо у заздалегідь розігріту духовку.
  3. Запікаємо ребра 2-2,5 години. Поки вони запікаються, готуємо соус. Змішуємо лимонний сік, кетчуп, мед, гірчицю в зернах та соєвий соус.
  4. Вже спечені ребра змащуємо цим соусом та відправляємо в духовку. Вже без фольги запікаємо ще 10-15 хвилин.

Рецепт максимально простий, а результат виходить розкішним. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з яблуками.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Маринад #Ребра