Як приготувати ніжні ребра, щоб м’ясо "спадало з кісток": простий рецепт (відео)
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Як смачно запекти ребра
Смачні м’ясні страви, які можна готувати як на святковий стіл, так і для щоденного столу — це чудовий спосіб потішити себе та близьких. Ми розповідали, як смачно запекти курятину з апельсинами. Тепер ділимось рецептом апетитних запечених ребер.
У кулінарному блозі danilchenko_77 розповіли, як приготувати їх особливо смачно. Ребра, запечені в особливому маринаді, виходять настільки ніжними, що м’ясо просто "спадає з кісток".
Інгредієнти:
- ребра — 1 кг
- сіль, спеції до смаку
- мед — 1 ч. л.
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.
- соєвий соус — 3 ст. л.
- кетчуп — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Ребра потрібно зачистити від плівки. Її слід відірвати, якщо вона є. Зачищені ребра миємо.
- Натираємо їх сіллю та спеціями. Загортаємо щільно у фольгу та ставимо у заздалегідь розігріту духовку.
- Запікаємо ребра 2-2,5 години. Поки вони запікаються, готуємо соус. Змішуємо лимонний сік, кетчуп, мед, гірчицю в зернах та соєвий соус.
- Вже спечені ребра змащуємо цим соусом та відправляємо в духовку. Вже без фольги запікаємо ще 10-15 хвилин.
Рецепт максимально простий, а результат виходить розкішним. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з яблуками.