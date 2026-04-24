Ребрышки со скидкой: идеальный момент для BBQ-ужина (видео)

Свиные ребрышки – это один из самых вкусных и универсальных видов мяса для медленного приготовления.

Благодаря жировым прослоям и косточке они во время тушения или запекания становятся особенно нежными, сочными и ароматными. Их можно готовить в духовке, на гриле, в мультиварке или даже в котле, добавляя разные маринады и соусы – от классического BBQ до медово-горчичных или пряных азиатских вариаций. Именно долгое томление делает ребрышки мясом, которое легко отходит от кости и буквально тает во рту.

При выборе ребрышек следует обращать внимание на равномерный мясной слой и небольшое количество жира – именно он во время приготовления придает сочности. Качественное охлажденное мясо должно быть упругим, без лишней жидкости в упаковке и постороннему запаху. Для более насыщенного вкуса ребрышки лучше замариновать заранее, даже на ночь. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить ребрышки BBQ

Ингредиенты:

свиные ребрышки для тушения охлажденные – 1 кг;

копченая паприка – 1 ст. л;

чеснок сушеный или свежий – 1 ст. л или 4-5 зубчиков;

специи к мясу – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

соевый соус — 2 ст. л;

соус bbq — 2 ст. л;

горчица — 2 ст. л;

Способ приготовления:

Натереть свиные ребрышки солью, специями, паприкой и чесноком. Оставить мариноваться минимум на 1–2 часа, а по возможности на ночь в холодильнике. Завернуть ребрышки в фольгу и запекать в духовке при 150°C в течение 2 часов. Смешать соевый соус, соус BBQ и горчицу до однородной консистенции. Достать ребрышки из духовки, развернуть фольгу, смазать соусом и запекать еще 20 минут при 200°C до образования румяной глазури. По желанию BBQ-соус можно заменить медово-горчичным или добавить немного меда для более карамельного вкуса. Также ребрышки прекрасно выходят на гриле – появляется выразительный аромат дыма и корочка.

Как и с чем подавать

Свиные ребрышки лучше всего смакуют горячими, как только из духовки, с дополнительным соусом BBQ. Идеальными гарнирами станут запеченный картофель, кукуруза гриль или легкий салат из капусты. Для более яркой подачи можно добавить маринованный лук, зелень или кунжут. Хорошо сочетаются с кисло-сладкими соусами, которые уравновешивают насыщенный вкус мяса.