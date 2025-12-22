Сподобається навіть тим, хто печінку не любить: як приготувати субпродукт з цибулею (відео)

Така печінка сподобається всім

Печінка — це поживний субпродукт, який часто використовують для приготування паштету або швидких смажених страв. Не всі люблять її через специфічний смак, проте при правильному приготуванні печінка виходить ніжною, ароматною та дуже смачною. Сьогодні ми пропонуємо рецепт смачної телячої печінки з карамелізованою цибулею, який поєднує ніжне м’ясо та солодкуваті нотки цибулі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати печінку тушковану з цибулею

Інгредієнти:

теляча печінка — 500 г;

борошно — 100 г;

масло вершкове — 70-100 г;

цибуля — 2 шт.;

цукор — 1 ч.л;

вода — 100 мл;

коньяк — 1 ст.л;

перець чорний мелений — за смаком;

часник сушений — за смаком;

приправа до грибів — за смаком;

Спосіб приготування:

Очистити печінку від плівки та нарізати тонкими слайсами. Приправити сіллю, перцем та спеціями, залишити маринуватися на 30 хвилин. Обваляти кожен шматочок печінки в борошні для рівномірної паніровки. Розігріти масло на сковороді та обсмажити печінку з обох боків до золотистої скоринки. Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити на сковороді до м’якості, додати цукор і карамелізувати на невеликому вогні до золотистого кольору. Додати обсмажену печінку до цибулі, влити воду, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин. Додати коньяк, накрити кришкою та тушкувати ще 5 хвилин до насиченого аромату.

Страву подавати гарячою, з картопляним пюре, відварним рисом або свіжими овочами. Для святкового столу прикрасити свіжою зеленню, часточками лимона або тонкими кружальцями моркви.

Ця теляча печінка з карамелізованою цибулею виходить ніжною, ароматною та соковитою. Простий спосіб приготування робить її універсальною стравою як для буденного обіду, так і для святкового столу.