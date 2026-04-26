Неожиданно вкусно: гуляш из куриных сердечек в густом соусе (видео)

Вкусное и питательное блюдо

Субпродукты — это общее название для съедобных внутренних органов и частей туши животных, которые не принадлежат к мышечному мясу, но имеют высокую питательную ценность и часто используются в кухнях разных стран мира. Они могут казаться специфическими из-за выразительного вкуса и текстуры, однако именно из них готовят немало деликатесных блюд, в частности нежные паштеты, густые соусы и домашние рагу. При правильном подходе к обработке субпродукты раскрываются совсем иначе – мягко, ароматно и очень сочно. Сегодня мы предлагаем приготовить гуляш из куриных сердечек в сливочно-томатном соусе – простое, но очень насыщенное блюдо, которое хорошо подходит как для ежедневного меню, так и для домашнего уютного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить гуляш из куриных сердечек

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;

сметана – 2 ст. л;

томатная паста – 1 ст. л;

мука – 1 ст. л;

вода – 150–180 мл;

растительное масло – для жарки;

соль, перец – по вкусу;

паприка – 1 ч. л;

специи для курицы – 1 ч. л;

зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

Тщательно промыть куриные сердечки, удалить лишний жир и сосуды, при необходимости разрезать пополам для равномерного приготовления. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук, морковь и чеснок до мягкости и легкой золотистости, после чего добавить сердечки и быстро обжарить до изменения цвета. Добавить сметану и томатную пасту, тщательно перемешать в однородный соус, всыпать муку, снова перемешать и влить воду со специями. Тушить под крышкой на слабом огне 15–20 минут, пока сердечки станут мягкими, а соус приобретет густую, шелковистую консистенцию. Добавить измельченную зелень и оставить под крышкой на 5 минут для стабилизации вкуса.

Как и с чем подавать

Гуляш из куриных сердечек лучше всего подходит горячим с хорошо сочетающимися гарнирами с густым соусом: картофельным пюре, гречкой или рисом. Для свежего акцента уместно добавить салат из хрустящих овощей или маринованные огурцы. Кушанье можно украсить зеленью, а по желанию добавить ложку сметаны для более нежной текстуры. Отдельно следует отметить, что из подобных субпродуктов также готовят паштеты – нежные, кремовые закуски, где сердечки или печень измельчаются до однородной консистенции с добавлением масла, лука и специй.

Гуляш из куриных сердечек демонстрирует, что субпродукты могут служить основой для простых, но очень вкусных и сбалансированных блюд. При правильной подготовке и медленном тушении они приобретают нежную текстуру и глубокий вкус, а само блюдо получается ароматным, сытным и домашним.