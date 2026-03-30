Куряча печінка подешевшала: який салат з неї приготувати (відео)

Наталя Граковська
Автор
Салат з печінки. Новина оновлена 30 березня 2026, 18:59
Цей салат готується просто, а смакує як ресторанна страва

Куряча печінка — цінний і доступний продукт, багатий на залізо, білок і вітаміни групи B. Зазвичай її смажать із цибулею, тушкують у сметані або готують ніжні паштети.

Ми пропонуємо простий і бюджетний рецепт салату з курячої печінки з цибулею, морквою та маринованими огірками. Страва виходить ситною, з приємним поєднанням ніжної печінки та легкої кислинки огірків. Такий салат підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Рецептом поділилася блогерка Ольга Рябенко в Instagram.

До речі, приготувати цей салат зараз ще вигідніше, тому що курячу печінку можна купити по акції в супермаркетах "АТБ" — ціна знизилась на 10%, і тепер вона коштує 88,3 грн за 700 г замість 97,9 грн.

Що приготувати з курячої печінки - рецепт швидкого салату
Салат з курячої печінки — рецепт

Інгредієнти:

  • Куряча печінка — 400 г
  • Цибуля — 2 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Мариновані огірки — 4 шт.
  • Сіль, перець — за смаком
  • Рослинна олія та вершкове масло — для смаження

Заправка:

  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Приготування:

  1. Печінку очистіть і відваріть до готовності. Остудіть і наріжте соломкою або невеликими шматочками.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте овочі до м'якості на суміші олії та вершкового масла.
  3. Огірки наріжте соломкою та змішайте з іншими підготовленими інгредієнтами.
  4. Для заправки змішайте сметану, майонез, гірчицю, сіль і перець.
  5. Заправте салат і добре перемішайте.
