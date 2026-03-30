Куряча печінка подешевшала: який салат з неї приготувати (відео)

Цей салат готується просто, а смакує як ресторанна страва

Куряча печінка — цінний і доступний продукт, багатий на залізо, білок і вітаміни групи B. Зазвичай її смажать із цибулею, тушкують у сметані або готують ніжні паштети.

Ми пропонуємо простий і бюджетний рецепт салату з курячої печінки з цибулею, морквою та маринованими огірками. Страва виходить ситною, з приємним поєднанням ніжної печінки та легкої кислинки огірків. Такий салат підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Рецептом поділилася блогерка Ольга Рябенко в Instagram.

Салат з курячої печінки — рецепт

Інгредієнти:

Куряча печінка — 400 г

Цибуля — 2 шт.

Морква — 1 шт.

Мариновані огірки — 4 шт.

Сіль, перець — за смаком

Рослинна олія та вершкове масло — для смаження

Заправка:

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Приготування: