Печінка саме на акції: такий паштет виходить не лише смачним, але й ефектним (відео)
Смачна та ніжна закуска
Печінка — поживний субпродукт із насиченим смаком, який смажать, тушкують або перетворюють на ніжні паштети, часто поєднуючи з плавленим сиром чи сметаною для м’якшої текстури. Але сьогодні пропонуємо класичний варіант домашнього паштету, який розкриває смак печінки без зайвих домішок і водночас залишається делікатним. Тим більше, що в мережі "АТБ" саме триває вигідна акція: куряча печінка "Наша Ряба" (0,7 кг, охолоджена, вакуумна упаковка) подешевшала з 97,9 грн до 88,3 грн (знижка 10%), і пропозиція діє до 31 березня. Це гарна нагода приготувати поживну страву без зайвих витрат.
Щоб паштет вийшов справді ніжним, важливо обрати якісну печінку: вона має бути рівномірного темно-рожевого кольору, без різкого запаху та зеленуватих плям (ознака жовчі). Масло варто брати жирністю не менше 82%, адже саме воно формує кремову текстуру, а овочі не слід пересмажувати — достатньо легкої рум’яності, інакше з’явиться гіркота. Типова помилка — пересушити печінку: вона має залишатися соковитою всередині, інакше паштет буде зернистим. Для більш м’якого смаку можна додати трохи вершків або замінити частину масла на вершковий сир, а мед у рецепті легко замінюється карамелізованою цибулею. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати курячий паштет під журавлиною
Інгредієнти:
- куряча печінка очищена – 500 г;
- цибуля ріпчаста – 300 г;
- морква – 250 г;
- стебло селери – 75 г;
- масло вершкове 82,5% – 200 г;
- мед – 20 г;
- сіль – за смаком;
- перець чорний і духмяний – за смаком;
- чебрець – за смаком;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Очистити печінку від плівок і ретельно видалити залишки жовчі.
- Очистити овочі та нарізати довільними шматками однакового розміру.
- Розігріти пательню з олією, обсмажити моркву до легкої рум’яності, додати цибулю і готувати до прозорості, потім додати селеру і злегка обсмажити до аромату.
- Відсунути овочі, викласти печінку та обсмажити приблизно 5 хвилин до зміни кольору.
- Додати сіль, перець і чебрець, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 12–15 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати мед і випарувати зайву вологу ще протягом 5 хвилин.
- Охолодити масу до кімнатної температури.
- Подрібнити все разом через м’ясорубку або блендер до однорідної консистенції.
- Додати м’яке вершкове масло і ще раз збити або пропустити через м’ясорубку до кремової текстури.
Журавлинний конфітюр (за бажанням):
Інгредієнти:
- журавлина – 200 г;
- вода – 100 г;
- цукор – 25 г;
- желатин – 6–7 г;
- вода для желатину – 30 г;
- розмарин – 1 гілочка;
- коньяк – 10–15 мл.
Спосіб приготування:
- Замочити желатин у холодній воді та залишити для набухання.
- З’єднати журавлину, воду, цукор і розмарин у сотейнику, довести до кипіння і проварити 5–7 хвилин до м’якості ягід.
- Видалити розмарин, за бажанням додати коньяк і коротко прогріти для аромату.
- Подрібнити масу блендером до однорідної консистенції.
- Додати набряклий желатин у гарячу суміш і ретельно перемішати до повного розчинення.
- Злегка охолодити конфітюр і вилити на холодний паштет рівним шаром.
- Поставити в холодильник до повного застигання.
- Такий конфітюр додає кисло-солодкий акцент, який ідеально врівноважує насичений смак печінкового паштету.
Як і з чим подавати
Паштет найкраще смакує охолодженим, намазаним на підсушений хліб або багет, а також у поєднанні з крекерами чи тостами. Для балансу смаку варто додати щось кисло-солодке: журавлинний соус, ягідне желе або навіть мариновану цибулю. При подачі паштет можна прикрасити гілочкою чебрецю, зернами граната чи тонким шаром розтопленого масла — це не лише естетика, а й захист від підсихання. Як варіант, страву подають у маленьких баночках або формують порційні намазки для святкового столу.
На завершення варто зазначити, що домашній паштет — це приклад простої страви, яка легко адаптується під власний смак і бюджет. Завдяки якісним інгредієнтам і правильній техніці приготування навіть звичайна куряча печінка може перетворитися на вишукану закуску для щоденного чи святкового столу.