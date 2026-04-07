Печінка по-берлінськи: переплюнула і відбивні, і котлети! На вечерю зникає першою (відео)
Смак — ресторанний, і тане в роті, як масло
Багато хто відмовляється від приготування курячої печінки, оскільки вона часто виходить сухою, жорсткою або має специфічну гірчинку. Проте секрет ідеальної страви криється в правильному поєднанні інгредієнтів та техніці тушкування. Наприклад, печінка по‑берлінськи з яблуками виходить соковитою, м'якою та ароматною.
Щоб куряча печінка була ніжнішою, крім яблук, у рецепті використовується коньяк. Він допомагає розкрити аромат печінки, робить смак більш м’яким і приємним, а також трохи підсилює карамелізацію яблук і цибулі під час приготування. Якщо ви хочете обійтися без алкоголю, коньяк можна замінити яблучним соком або невеликою кількістю бульйону — страва буде не менш смачною та соковитою. Як приготувати печінку по‑берлінськи, показала фуд-блогерка cook_with_me_at_home в Instagram.
Як приготувати печінку з яблуками
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 500 г
- Яблука (зелені, тверді) — 3 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Борошно — 60-70 г
- Мускатний горіх — 1/4 ч. л.
- Коньяк — 2 ст. л.
- Олія — 30 мл
- Спеції: сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- З яблук видаліть серединки. Наріжте кільцями та обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю олії (10 мл) з обох боків до золотистого кольору. Перекладіть на тарілку.
- На тій же сковорідці (додавши ще 10 мл олії) обсмажте на невеликому вогні цибулю, нарізану кільцями. Перекладіть до яблук.
- У мисці змішайте борошно, мускатний горіх та спеції. Очищену від плівок печінку обваляйте у борошні. Обсмажте на залишках олії до рум'яної скоринки. Важливо не пересушити: всередині вона має залишатися злегка рожевою.
- Влийте коньяк до печінки та готуйте ще 2 хвилини.
- Викладіть у сковорідку всі інгредієнти шарами (чергуючи печінку, яблука та цибулю). Додайте кілька ложок води, накрийте кришкою та прогрійте на невеликому вогні протягом 2-3 хвилин.