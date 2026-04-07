Печінка по-берлінськи: переплюнула і відбивні, і котлети! На вечерю зникає першою (відео)

Смак — ресторанний, і тане в роті, як масло

Багато хто відмовляється від приготування курячої печінки, оскільки вона часто виходить сухою, жорсткою або має специфічну гірчинку. Проте секрет ідеальної страви криється в правильному поєднанні інгредієнтів та техніці тушкування. Наприклад, печінка по‑берлінськи з яблуками виходить соковитою, м'якою та ароматною.

Щоб куряча печінка була ніжнішою, крім яблук, у рецепті використовується коньяк. Він допомагає розкрити аромат печінки, робить смак більш м’яким і приємним, а також трохи підсилює карамелізацію яблук і цибулі під час приготування. Якщо ви хочете обійтися без алкоголю, коньяк можна замінити яблучним соком або невеликою кількістю бульйону — страва буде не менш смачною та соковитою. Як приготувати печінку по‑берлінськи, показала фуд-блогерка cook_with_me_at_home в Instagram.

Як приготувати печінку з яблуками

Інгредієнти:

Куряча печінка — 500 г

Яблука (зелені, тверді) — 3 шт.

Цибуля — 2 шт.

Борошно — 60-70 г

Мускатний горіх — 1/4 ч. л.

Коньяк — 2 ст. л.

Олія — 30 мл

Спеції: сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування: