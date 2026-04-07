Печінка по-берлінськи: переплюнула і відбивні, і котлети! На вечерю зникає першою (відео)

Наталя Граковська
Печінка з яблуками
Смак — ресторанний, і тане в роті, як масло

Багато хто відмовляється від приготування курячої печінки, оскільки вона часто виходить сухою, жорсткою або має специфічну гірчинку. Проте секрет ідеальної страви криється в правильному поєднанні інгредієнтів та техніці тушкування. Наприклад, печінка по‑берлінськи з яблуками виходить соковитою, м'якою та ароматною.

Щоб куряча печінка була ніжнішою, крім яблук, у рецепті використовується коньяк. Він допомагає розкрити аромат печінки, робить смак більш м’яким і приємним, а також трохи підсилює карамелізацію яблук і цибулі під час приготування. Якщо ви хочете обійтися без алкоголю, коньяк можна замінити яблучним соком або невеликою кількістю бульйону — страва буде не менш смачною та соковитою. Як приготувати печінку по‑берлінськи, показала фуд-блогерка cook_with_me_at_home в Instagram.

Як приготувати печінку з яблуками

Інгредієнти:

  • Куряча печінка — 500 г
  • Яблука (зелені, тверді) — 3 шт.
  • Цибуля — 2 шт.
  • Борошно — 60-70 г
  • Мускатний горіх — 1/4 ч. л.
  • Коньяк — 2 ст. л.
  • Олія — 30 мл
  • Спеції: сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. З яблук видаліть серединки. Наріжте кільцями та обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю олії (10 мл) з обох боків до золотистого кольору. Перекладіть на тарілку.
  2. На тій же сковорідці (додавши ще 10 мл олії) обсмажте на невеликому вогні цибулю, нарізану кільцями. Перекладіть до яблук.
  3. У мисці змішайте борошно, мускатний горіх та спеції. Очищену від плівок печінку обваляйте у борошні. Обсмажте на залишках олії до рум'яної скоринки. Важливо не пересушити: всередині вона має залишатися злегка рожевою.
  4. Влийте коньяк до печінки та готуйте ще 2 хвилини.
  5. Викладіть у сковорідку всі інгредієнти шарами (чергуючи печінку, яблука та цибулю). Додайте кілька ложок води, накрийте кришкою та прогрійте на невеликому вогні протягом 2-3 хвилин.
