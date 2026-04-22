Бутерброди з грибами у ніжному соусі: домашні точно попросять добавки (відео)

Якщо звичайна яєчня або сирники вже набридли, спробуйте приготувати гарячі бутерброди з грибами на сніданок

Печериці є в меню цілий рік. Зазвичай із них готують супи, додають у салати, використовують як начинку для вареників, млинців та пирогів. Але якщо хочеться чогось нового, спробуйте приготувати бутерброди з печерицями та сиром. Це чудовий варіант для сніданку або швидкого перекусу. Бутерброди виходять ніжними, ароматними та ситними, а готуються лише кілька хвилин.

Рецептом страви поділилися на сторінці в Instagram food__and__life1.

Інгредієнти

Печериці — 250 г

Часник — 2 зубчики

Цибуля — 1/2 невеликої цибулини (близько 40 г)

Вершкове масло — 20 г

Приправа для піци (орегано, базилік) — 1/2 ч. л.

Пластівці чилі — дрібка (за смаком)

Пшеничне борошно — 1/2 ч. л. (близько 3-5 г)

Молоко — 120 мл

Сир моцарелла — 50 г

Хліб — 2 великі скибочки

Вершковий сир — 40 г

Спосіб приготування

Розтопіть вершкове масло на сковороді та обсмажте дрібно нарізаний часник і цибулю на середньому вогні до м'якості. Намагайтеся не пересушити їх, а довести до прозорості. Потім додайте печериці, нарізані пластинками, і готуйте 5–7 хвилин, поки не вийде зайва волога. Після цього додайте приправу для піци та дрібку пластівців чилі. Всипте трохи борошна і швидко перемішайте — воно допоможе зробити соус більш густим та однорідним. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Вже через 2–3 хвилини маса стане кремовою і щільною. Додайте натерту моцарелу і перемішуйте, поки сир повністю не розплавиться. Хліб підрум'яньте на сухій сковороді або в тостері до золотистої скоринки. Змастіть скибочки вершковим сиром, а зверху викладіть гарячу грибну масу.

Як і з чим подавати

Подавайте бутерброди гарячими. Вони добре поєднуються зі свіжими овочами — наприклад, скибочками огірка чи томата, а також із легким салатом із зелені. Для ситнішого варіанту можна доповнити страву яйцем-пашот або подати з чашкою бульйону.