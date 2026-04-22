Бутерброды с грибами в нежном соусе: домашние точно попросят добавки (видео)

Если обычная яичница или сырники уже приелись, попробуйте приготовить горячие бутерброды с грибами на завтрак

Шампиньоны есть в меню круглый год. Обычно из них готовят супы, добавляют в салаты, используют как начинку для вареников, блинчиков и пирогов. Но если хочется чего-то нового, попробуйте приготовить бутерброды с шампиньонами и сыром. Это отличный вариант для завтрака или быстрого перекуса. Бутерброды получаются нежными, ароматными и сытными, а готовятся всего несколько минут.

Рецептом блюда поделились на странице в Instagram food__and__life1.

Ингредиенты

Шампиньоны — 250 г

Чеснок — 2 зубчика

Репчатый лук — 1/2 небольшой луковицы (около 40 г)

Сливочное масло — 20 г

Приправа для пиццы (орегано, базилик) — 1/2 ч. л.

Хлопья чили — щепотка (по вкусу)

Пшеничная мука — 1/2 ч. л. (около 3-5 г)

Молоко — 120 мл

Сыр моцарелла — 50 г

Хлеб — 2 крупных ломтика

Сливочный сыр — 40 г

Способ приготовления

Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный чеснок и лук на среднем огне до мягкости. Старайтесь не пересушить их, а довести до прозрачности. Затем добавьте шампиньоны, нарезанные пластинками, и готовьте 5–7 минут, пока не уйдет лишняя влага. После этого добавьте приправу для пиццы и щепотку хлопьев чили. Всыпьте немного муки и быстро перемешайте — она поможет сделать соус более густым и однородным. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Уже через 2–3 минуты масса станет кремовой и плотной. Добавьте натертую моцареллу и перемешивайте пока сыр полностью не расплавится. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Смажьте ломтики сливочным сыром, а сверху выложите горячую грибную массу.

Как и с чем подавать

Подавайте бутерброды горячими. Они хорошо сочетаются со свежими овощами — например, ломтиками огурца или томата, а также с легким салатом из зелени. Для более сытного варианта можно дополнить блюдо яйцом-пашот или подать с чашкой бульона.