Печериці, які зникають першими: маринований салат, якого завжди "мало" (відео)

Печериці — це універсальні їстівні гриби з ніжним смаком і приємною м’ясистою текстурою, які широко використовуються в кухнях усього світу.

З них готують супи, соуси, запіканки, салати, а також запікають, смажать або маринують, адже вони чудово вбирають спеції та аромати. Зокрема, можна приготувати з печериць смачні відбивні з сиром та грибами. А сьогодні ми пропонуємо ароматний салат із маринованих печериць, який легко готується, але має насичений смак завдяки правильному балансу маринаду та спецій. Для найкращого результату варто обирати щільні, свіжі гриби невеликого або середнього розміру без темних плям, адже саме вони дають правильну текстуру після запікання. У рецепті можна експериментувати зі спеціями або замінювати перець на моркву чи додавати зернисту гірчицю для більш пікантного смаку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "gotuvashka".

Як приготувати салат із маринованих печериць

Інгредієнти:

печериці — 500 г;

болгарський перець — 1/2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

зелень петрушки — 1 пучок;

часник — 1–2 зубчики (за бажанням);

Для запікання грибів:

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

сушений часник — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

Для маринаду:

соєвий соус — 50 мл;

цукор — 1/2 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати печериці, очистити їх і за потреби швидко промити, після чого обсушити. Викласти гриби у форму, додати сіль, перець, спеції та олію, ретельно перемішати. Запікати при 180°C близько 15 хвилин до легкої золотистості та ароматності. Нарізати болгарський перець соломкою, цибулю півкільцями, зелень дрібно подрібнити. Змішати соєвий соус, цукор та оцет до однорідного маринаду. Додати до гарячих грибів овочі, зелень і часник, залити маринадом та перемішати. Залишити в холодильнику мінімум на кілька годин або на ніч для насиченого смаку.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, щоб він повністю увібрав маринад і став більш виразним на смак. Його можна викладати у невеликі порційні креманки або на загальну тарілку, прикрашаючи свіжою петрушкою та тонкими кільцями цибулі. Страва добре поєднується з картоплею, запеченим м’ясом, грінками або як частина закусочного столу. За бажанням можна додати легкий йогуртовий або часниковий соус, який підкреслить грибний аромат і додасть ніжності.

Такий салат із маринованих печериць є простим у приготуванні, але водночас дуже виразним за смаком, що робить його вдалою закускою для будь-якого меню. Завдяки поєднанню грибів, овочів і маринаду страва виходить збалансованою, ароматною та універсальною у подачі.