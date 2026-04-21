Яєчня, яка здивує всіх: як приготувати ніжні "хмаринки" з кремовим жовтком (відео)

Сніданок з яєць замість звичного омлету

Омлет, скрембл, глазунья — ці страви з яєць знайомі кожному, бо саме їх готують на сніданок. Проте іноді хочеться чогось більш цікавого, але без кардинальних змін у продуктах. Саме у таких випадках можна готувати яєчню в хмаринках. Так, приготування цієї страви вимагає трохи більше часу і уваги, ніж звичайна яєчня, адже потрібно ретельно збивати білки та запікати їх окремо від жовтків. Але результат того вартий. В результаті виходять ніжні, повітряні "хмаринки" з кремовим жовтком усередині. Така страва виглядає святково, хоча готується з базових продуктів, які є в кожному холодильнику.

Як приготувати яєчню в хмаринках, показала фудблогерка viktoriiafoodie в TikTok.

Інгредієнти:

Яйця — 2–4 шт.

Сіль — дрібка

Твердий сир (наприклад, пармезан) — за смаком

Приготування:

Відділіть жовтки від білків, намагаючись не пошкодити жовток. Білки перелийте в суху чисту миску, додайте дрібку солі і збийте до стійких піків. Маса має бути густою і тримати форму — це основа "хмаринок". Застеліть деко пергаментом і викладіть білкову масу у вигляді невеликих гнізд, роблячи в центрі заглиблення для жовтка. За бажанням у білки можна одразу додати трохи натертого сиру — це зробить смак більш насиченим. Випікайте білкові "хмаринки" у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 8–10 хвилин, поки вони злегка не підрум’яняться. Потім акуратно дістаньте деко, викладіть у кожне заглиблення жовток і поверніть у духовку ще на 3–5 хвилин. Час залежить від того, наскільки рідким ви хочете залишити жовток.

Щоб страва вийшла ідеальною, важливо не пересушити білок — він має залишатися ніжним усередині.

Як подавати

Подавайте яєчню в хмаринках одразу після приготування, поки вона тепла і повітряна. Вона добре смакує з тостами, свіжими овочами або легким салатом. Також можна доповнити страву скибкою слабосолоного лосося чи авокадо.