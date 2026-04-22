Салат із пекінської капусти за цим рецептом виходить неймовірно соковитим: увесь секрет у заправці (відео)
- Автор
Легкий салат із пекінської капусти, який не шкодить фігурі
Навесні особливо хочеться легких, свіжих і соковитих страв. У цей час на кухні все частіше з'являються прості овочеві салати. Ми вже розповідали, як приготувати салат із редиски та авокадо, а тепер пропонуємо ще один смачний варіант — салат із пекінської капусти. Він виходить хрустким, ніжним і збалансованим завдяки м'якій заправці на основі йогурту та майонезу. Його можна подавати на стіл як самостійну страву або як доповнення до відвареної картоплі, круп чи смаженого м'яса.
Рецептом з нами поділилися у блозі kulinarneprzygody_ в Instagram.
Інгредієнти
- Пекінська капуста — 350 г
- Червона цибуля — 1 шт.
- Консервована кукурудза — 1 банка
- Свіжий огірок – 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Натуральний йогурт – 2 ст. л.
- Сік лимона — 2-3 ст. л.
- Кріп — 1 невеликий пучок
- Зелена цибуля — 1 невеликий пучок
- Сіль, чорний мелений перець — за смаком
Спосіб приготування
- Для початку приготуйте заправку. У невеликій мисці змішайте майонез, натуральний йогурт, лимонний сік, сіль і перець. Додайте дрібно нарізаний кріп та зелену цибулю. Ретельно перемішайте і відставте соус убік.
- Підготуйте овочі. Нашинкуйте пекінську капусту. Наріжте червону цибулю дрібними кубиками або тонкими півкільцями.
- Огірок розріжте вздовж і видаліть водянисту частину з насінням, після чого наріжте його скибочками.
- Перекладіть капусту, цибулю та огірок у глибоку салатницю. Додайте консервовану кукурудзу.
- Додайте до овочів підготовлений соус і ретельно перемішайте всі інгредієнти.