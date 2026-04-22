Салат із пекінської капусти за цим рецептом виходить неймовірно соковитим: увесь секрет у заправці (відео)

Легкий салат із пекінської капусти, який не шкодить фігурі

Навесні особливо хочеться легких, свіжих і соковитих страв. У цей час на кухні все частіше з'являються прості овочеві салати. Ми вже розповідали, як приготувати салат із редиски та авокадо, а тепер пропонуємо ще один смачний варіант — салат із пекінської капусти. Він виходить хрустким, ніжним і збалансованим завдяки м'якій заправці на основі йогурту та майонезу. Його можна подавати на стіл як самостійну страву або як доповнення до відвареної картоплі, круп чи смаженого м'яса.

Рецептом з нами поділилися у блозі kulinarneprzygody_ в Instagram.

Інгредієнти

Пекінська капуста — 350 г

Червона цибуля — 1 шт.

Консервована кукурудза — 1 банка

Свіжий огірок – 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Натуральний йогурт – 2 ст. л.

Сік лимона — 2-3 ст. л.

Кріп — 1 невеликий пучок

Зелена цибуля — 1 невеликий пучок

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування