Салат із пекінської капусти за цим рецептом виходить неймовірно соковитим: увесь секрет у заправці (відео)

Наталя Граковська
Весняний салат з пекінської капусти та огірків
Весняний салат з пекінської капусти та огірків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Легкий салат із пекінської капусти, який не шкодить фігурі

Навесні особливо хочеться легких, свіжих і соковитих страв. У цей час на кухні все частіше з'являються прості овочеві салати. Ми вже розповідали, як приготувати салат із редиски та авокадо, а тепер пропонуємо ще один смачний варіант — салат із пекінської капусти. Він виходить хрустким, ніжним і збалансованим завдяки м'якій заправці на основі йогурту та майонезу. Його можна подавати на стіл як самостійну страву або як доповнення до відвареної картоплі, круп чи смаженого м'яса.

Рецептом з нами поділилися у блозі kulinarneprzygody_ в Instagram.

Інгредієнти

  • Пекінська капуста — 350 г
  • Червона цибуля — 1 шт.
  • Консервована кукурудза — 1 банка
  • Свіжий огірок – 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Натуральний йогурт – 2 ст. л.
  • Сік лимона — 2-3 ст. л.
  • Кріп — 1 невеликий пучок
  • Зелена цибуля — 1 невеликий пучок
  • Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування

  1. Для початку приготуйте заправку. У невеликій мисці змішайте майонез, натуральний йогурт, лимонний сік, сіль і перець. Додайте дрібно нарізаний кріп та зелену цибулю. Ретельно перемішайте і відставте соус убік.
  2. Підготуйте овочі. Нашинкуйте пекінську капусту. Наріжте червону цибулю дрібними кубиками або тонкими півкільцями.
  3. Огірок розріжте вздовж і видаліть водянисту частину з насінням, після чого наріжте його скибочками.
  4. Перекладіть капусту, цибулю та огірок у глибоку салатницю. Додайте консервовану кукурудзу.
  5. Додайте до овочів підготовлений соус і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
