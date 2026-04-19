Картопля по-азійськи: простий спосіб перетворити звичайний гарнір на яскраву страву (відео)

Дізнайтеся, як приготувати картоплю з хрусткою скоринкою та соєвим соусом на сковорідці

Запечена картопля — один із найбільш універсальних гарнірів. Якщо хочеться приготувати щось звичне, але водночас цікавіше та насиченіше за смаком, спробуйте картоплю з медово-соєвим соусом. Така картопля виходить м’якою всередині, з апетитною карамелізованою скоринкою зовні.

Приготувати картоплю із азіатськими нотками дуже просто. І для цього навіть не знадобиться духовка. Рецептом поділилися на YouTube-каналі KAZAN.

Інгредієнти:

500 г дрібної (молодої) картоплі

3–4 ст. л. рослинної олії

20 г вершкового масла

2 зубчики часнику

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. меду

сіль за смаком

мелений чорний перець за смаком

1 ч. л. насіння кунжуту

свіжа петрушка

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно вимийте. Якщо вона молода, шкірку можна не очищати — так страва вийде ароматнішою та збереже текстуру. Розріжте бульби навпіл або на четвертинки, якщо вони великі. Розігрійте олію в глибокій сковорідці на середньому вогні. Викладіть картоплю зрізом донизу — це допоможе швидше отримати рум’яну скоринку. Накрийте кришкою і готуйте близько 5 хвилин. Потім обережно перемішайте, знову накрийте і готуйте ще 10 хвилин на помірному вогні. Додайте сіль та перець, потім покладіть вершкове масло. Коли воно розтане, перемішайте картоплю. Окремо змішайте дрібно нарізаний часник, соєвий соус і мед. Вилийте соус у сковорідку, перемішайте і готуйте ще 1–2 хвилини. За цей час соус злегка загусне і вкриє картоплю глянцевою глазурлю. Стежте, щоб вогонь був не надто сильним — мед може швидко почати горіти. Наприкінці посипте страву кунжутом і свіжою січеною петрушкою. За бажанням можна додати трохи лимонного соку — він підкреслить смак і зробить його свіжішим.

Головне у приготуванні цієї страви — не перевантажувати сковорідку, щоб картопля саме обсмажувалася, а не тушкувалася, і додавати соус наприкінці, щоб він встиг загуснути, але не підгорів.

Як подавати

Подавайте картоплю гарячою, одразу після приготування. Вона поєднується із запеченим м’ясом, куркою або рибою, а також може бути самостійною стравою з легким овочевим салатом.