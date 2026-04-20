Готується пару хвилин - змінює страву на мільйон: рецепт соусу з оливок (відео)

Смачне доповлення до м'ясних та рибних страв

Соуси є невід’ємною частиною кулінарної традиції різних кухонь світу: від класичних вершкових і томатних до насичених барбекю, у яких часто тушкують м’ясні страви, зокрема ковбаски. Саме вони здатні повністю змінити смак страви, додаючи їй глибини, аромату та нових відтінків. Сьогодні ми пропонуємо швидкий соус з оливок до м’яса і риби, який готується за лічені хвилини та підходить як універсальне доповнення до повсякденних і святкових страв. Для найкращого результату варто використовувати якісні оливки без зайвої гіркоти, свіжу зелень і натуральну сметану, адже саме ці інгредієнти формують збалансований смак; за бажанням сметану можна замінити грецьким йогуртом, а майонез зменшити або повністю виключити для більш легкої текстури. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати соус з оливок

Інгредієнти:

оливки — 120 г;

часник — 3 зубці;

цибуля — 1 шт.;

зелень — 1 пучок;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Викласти оливки, очищений часник, цибулю та зелень у чашу блендера. Додати сметану та майонез, після чого приправити сіллю та перцем. Подрібнити всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. За потреби відкоригувати густоту або смак додатковими спеціями.

Як і з чим подавати

Соус з оливок подається охолодженим як доповнення до м’ясних і рибних страв, особливо добре поєднується з запеченою куркою, стейками, рибою на грилі та овочами. Його можна використовувати як дип для свіжого хліба, грінок або овочевих паличок. Для подачі соус часто прикрашають краплею оливкової олії або дрібно нарізаною зеленню. Також він вдало замінює класичні майонезні соуси у сендвічах і бургерах, додаючи стравам більш виразного смаку.

Цей соус є швидким і універсальним рішенням, яке дозволяє легко урізноманітнити щоденне меню. Завдяки простому складу та насиченому смаку він стає вдалою альтернативою магазинним соусам і підходить для різних типів страв.