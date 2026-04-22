Салат из пекинской капусты по этому рецепту получается невероятно сочным: весь секрет в заправке (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Весенний салат из пекинской капусты и огурцов
Весенний салат из пекинской капусты и огурцов.

Легкий салат из пекинской капусты, который не вредит фигуре

Весной особенно хочется легких, свежих и сочных блюд. В это время на кухне все чаще появляются простые овощные салаты. Мы уже рассказывали, как приготовить салат из редиски и авокадо, а теперь предлагаем еще один вкусный вариант — салат из пекинской капусты. Он получается хрустящим, нежным и сбалансированным благодаря мягкой заправке на основе йогурта и майонеза. Его можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, или как дополнение к отварному картофелю, крупам или жареному мясу.

Рецептом с нами поделились в блоге kulinarneprzygody_ в Instagram.

Ингредиенты

  • Пекинская капуста — 350 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Консервированная кукуруза — 1 банка
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Натуральный йогурт — 2 ст. л.
  • Сок лимона — 2–3 ст. л.
  • Укроп — 1 небольшой пучок
  • Зеленый лук — 1 небольшой пучок
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Для начала приготовьте заправку. В небольшой миске смешайте майонез, натуральный йогурт, лимонный сок, соль и перец. Добавьте мелко нарезанный укроп и зеленый лук. Тщательно перемешайте и отставьте соус в сторону.
  2. Подготовьте овощи. Нашинкуйте пекинскую капусту. Нарежьте красный лук мелкими кубиками или тонкими полукольцами.
  3. Огурец разрежьте вдоль и удалите водянистую часть с семенами, после чего нарежьте его ломтиками.
  4. Переложите капусту, лук и огурец в глубокую салатницу. Добавьте консервированную кукурузу.
  5. Добавьте к овощам подготовленный соус и тщательно перемешайте все ингредиенты.
