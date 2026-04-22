Салат из пекинской капусты по этому рецепту получается невероятно сочным: весь секрет в заправке (видео)
Легкий салат из пекинской капусты, который не вредит фигуре
Весной особенно хочется легких, свежих и сочных блюд. В это время на кухне все чаще появляются простые овощные салаты. Мы уже рассказывали, как приготовить салат из редиски и авокадо, а теперь предлагаем еще один вкусный вариант — салат из пекинской капусты. Он получается хрустящим, нежным и сбалансированным благодаря мягкой заправке на основе йогурта и майонеза. Его можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, или как дополнение к отварному картофелю, крупам или жареному мясу.
Рецептом с нами поделились в блоге kulinarneprzygody_ в Instagram.
Ингредиенты
- Пекинская капуста — 350 г
- Красный лук — 1 шт.
- Консервированная кукуруза — 1 банка
- Свежий огурец — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Натуральный йогурт — 2 ст. л.
- Сок лимона — 2–3 ст. л.
- Укроп — 1 небольшой пучок
- Зеленый лук — 1 небольшой пучок
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления
- Для начала приготовьте заправку. В небольшой миске смешайте майонез, натуральный йогурт, лимонный сок, соль и перец. Добавьте мелко нарезанный укроп и зеленый лук. Тщательно перемешайте и отставьте соус в сторону.
- Подготовьте овощи. Нашинкуйте пекинскую капусту. Нарежьте красный лук мелкими кубиками или тонкими полукольцами.
- Огурец разрежьте вдоль и удалите водянистую часть с семенами, после чего нарежьте его ломтиками.
- Переложите капусту, лук и огурец в глубокую салатницу. Добавьте консервированную кукурузу.
- Добавьте к овощам подготовленный соус и тщательно перемешайте все ингредиенты.