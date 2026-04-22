Салат из пекинской капусты по этому рецепту получается невероятно сочным: весь секрет в заправке (видео)

Легкий салат из пекинской капусты, который не вредит фигуре

Весной особенно хочется легких, свежих и сочных блюд. В это время на кухне все чаще появляются простые овощные салаты. Мы уже рассказывали, как приготовить салат из редиски и авокадо, а теперь предлагаем еще один вкусный вариант — салат из пекинской капусты. Он получается хрустящим, нежным и сбалансированным благодаря мягкой заправке на основе йогурта и майонеза. Его можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, или как дополнение к отварному картофелю, крупам или жареному мясу.

Рецептом с нами поделились в блоге kulinarneprzygody_ в Instagram.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 350 г

Красный лук — 1 шт.

Консервированная кукуруза — 1 банка

Свежий огурец — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Натуральный йогурт — 2 ст. л.

Сок лимона — 2–3 ст. л.

Укроп — 1 небольшой пучок

Зеленый лук — 1 небольшой пучок

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления