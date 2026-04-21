Лінива піца без зайвого клопоту: ніжне тісто і соковита начинка за 20 хвилин (відео)

Готується просто — виходить надзвичайно смачною

Піца — це одна з найвідоміших страв італійської кухні, яка має безліч варіацій: від класичної тонкої до пишної, з різноманітними начинками та соусами, а особливо смачною вона виходить із моцарелою завдяки її ніжній текстурі та здатності добре плавитися. Сьогодні пропонується спрощений варіант — лінива піца, яку можна приготувати без дріжджового тіста та тривалого замішування. Для вдалого результату важливо обирати якісний сир (його можна замінити на моцарелу або інші добре плавкі сорти), свіжу ковбасу без надлишку жиру та густу сметану, щоб тісто не було занадто рідким. Слід уникати надмірної кількості начинки, оскільки це може зробити основу вологою та завадити утворенню рум’яної скоринки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gotuyemo_v_kayf".

Як приготувати "швидку" піцу

Інгредієнти:

майонез — 5 ст. л.;

сметана — 5 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 9 ст. л.;

ковбаса — 150 г;

сир твердий (або моцарела, grana padano) — 80–100 г;

помідори чері — за смаком;

оливки — за смаком;

Спосіб приготування:

Змішати майонез, сметану, яйця, сіль і розпушувач до однорідної маси. Додати борошно та замішати тісто середньої густини без грудочок. Вилити тісто на застелений пергаментом деко та розрівняти тонким шаром. Нарізати ковбасу, помідори та оливки, рівномірно викласти на основу. Посипати зверху тертим сиром. Випікати у розігрітій духовці при 190°C протягом 15–20 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Ліниву піцу найкраще подавати гарячою одразу після випікання, коли сир залишається тягучим, а основа — ніжною. Перед подачею її можна прикрасити свіжою зеленню або додати кілька крапель оливкової олії для більш насиченого смаку. Страва добре поєднується зі свіжими овочами, легкими салатами або соусами на томатній чи вершковій основі. Також її можна подавати як самостійну страву для швидкої вечері або перекусу.

Цей рецепт дозволяє швидко приготувати смачну піцу без складних кулінарних процесів. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому способу приготування страва підходить для щоденного меню та не потребує значних зусиль.