Можна їсти уже за 20 хвилин: рецепт хрумкого салату з "битих" огірків і редиски (відео)

Зараз сезон редьки, і саме в цей період вона має найвиразніший смак — соковитий, трохи пікантний і свіжий, що ідеально підходить для легких салатів. З неї можна приготувати як класичні закуски з олією, так і більш сучасні азійські варіації з соєвими заправками та спеціями. Сьогодні пропонується хрумкий салат із "битих" огірків і редиски, який поєднує простоту приготування з яскравим смаком і текстурою. Важливо обирати щільні, свіжі огірки без порожнин і молоду редиску без гіркоти, адже саме якість овочів визначає фінальний результат страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gotuvashka".

Цей салат має азійське натхнення, подібні техніки "битих" овочів часто використовуються в корейській та китайській кухні, де механічне розтріскування інгредієнтів дозволяє їм краще вбирати заправку. Типова помилка — надто інтенсивне подрібнення, через яке овочі втрачають хрумкість і перетворюються на кашу, тому важливо лише злегка їх "розбити", а не повністю подрібнювати. Для більш насиченого смаку можна додати трохи кунжутної олії, пластівці чилі або замінити оцет на лимонний сік. Цибулю за бажанням можна брати як звичайну, так і мариновану, що зробить смак більш м’яким.

Як приготувати салат з "битих" огірків і редиски

Інгредієнти:

огірки свіжі — 2–3 шт;

редиска — 8–10 шт;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

зелень (кріп або петрушка) — 1 пучок;

олія — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати огірки великими шматочками та викласти разом із редискою на дошку. Злегка розбити овочі пласкою стороною ножа або качалкою, щоб вони тріснули, але зберегли форму. Перекласти овочі в миску та додати тонко нарізану цибулю. Додати подрібнений часник і дрібно нарізану зелень. Заправити олією, соєвим соусом та оцтом, додати сіль і цукор за смаком. Ретельно перемішати та залишити настоюватися приблизно 20 хвилин.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати свіжоприготованим або після нетривалого настоювання, коли овочі вже встигли увібрати заправку, але зберегли хрумкість. Він добре поєднується з м’ясними стравами, грилем, рибою або рисом, а також може виступати як легка закуска до основних страв. Для подачі можна використовувати глибоку миску або порційні креманки, зверху прикрасити свіжою зеленню або кунжутом. У більш ситних варіаціях до салату додають відварене яйце або тофу, що робить його самостійною стравою.

Цей салат є прикладом того, як мінімальна термічна обробка та правильна техніка можуть перетворити прості овочі на виразну страву з характером. Він легко адаптується під сезонні інгредієнти та дозволяє експериментувати зі смаками без втрати базової ідеї хрумкості та свіжості.