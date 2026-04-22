Ніжний салат-намазка з тунцем: швидкий рецепт, який завжди виручає (відео)

Смачна та ситна закуска

Намазки бувають найрізноманітніші — від класичних сирних і овочевих до яскравих варіацій із редиски, які додають свіжості та легкої пікантності. Але сьогодні пропонується ситний варіант салату-намазки з тунцем і вермішеллю швидкого приготування, який поєднує ніжність і насичений смак. Важливо обирати якісні інгредієнти: тунець краще брати у власному соку, майонез — з простим складом, а яйця свіжі, щоб смак був чистим і збалансованим. Типова помилка — надмірне розмочування вермішелі або надлишок соусу, через що текстура стає водянистою, тому краще додавати інгредієнти поступово та коригувати консистенцію. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

суха вермішель — 2 уп.;

тунець консервований — 1 б.;

цибуля — 1 шт.;

яйця відварені — 2 шт.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати суху вермішель, подрібнити її та залити окропом, накрити й залишити до повного набухання та охолодження. Зцідити зайву рідину, якщо вона залишилася, щоб уникнути водянистої текстури. Додати дрібно нарізану цибулю, консервований тунець і натерті варені яйця. Ввести майонез, сіль і перець, поступово регулюючи консистенцію та смак. Ретельно перемішати та залишити на 10–15 хвилин для стабілізації смаку.

Як і з чим подавати

Подавати таку намазку найкраще на підсмажених тостах, свіжому хлібі або хрустких крекерах, прикрасивши зеленою цибулею чи кропом для свіжості. Вона добре поєднується з легкими овочевими салатами, крем-супами або як частина сніданкового чи бранч-столу. Для більш виразного смаку можна додати кілька крапель лимонного соку або подати з гірчичним соусом як контрастний акцент.

Ця намазка є простим, але універсальним варіантом страви, яка швидко готується та легко адаптується під різні смаки. Завдяки можливості варіювати інгредієнти вона підходить як для щоденного меню, так і для швидких перекусів або святкових закусок.