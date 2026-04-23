Гречка заиграет новыми красками: добавьте эти три продукта, и обычную крупу будет не узнать

Фудблогерка поделилась секретом приготовления, благодаря которому каша не будет сухой

Несмотря на то, что гречка содержит полезные микроэлементы, эту крупу часто недооценивают, считая ее слишком простой и повседневной. Но если добавить к ней куриное филе и грибы со сливками, блюдо станет намного сочнее, нежнее, ароматнее и в то же время питательнее. К тому же гречка с курицей и грибами в сливочном соусе — довольно универсальное блюдо, которое можно быстро приготовить как для семейного обеда, так и на ужин.

Рецептом гречки с курятиной и грибами поделилась фуд-блогер an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе бедра — 400 г

Грибы — 200 г

Лук – 1 шт.

Гречка – 1 стакан

Вода — 1,5 стакана

Сливки — 100 мл

Соевый соус

Специи

Соль

Способ приготовления:

Филе нарежьте средними кусочками и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Важно не переворачивать мясо слишком часто, чтобы оно лучше подрумянилось и осталось сочным. Далее добавьте нарезанный лук и грибы. Готовьте вместе, пока овощи не станут мягкими и не испарится лишняя влага. После этого влейте немного соевого соуса и добавьте специи по вкусу. Перемешайте и всыпьте хорошо промытую гречку. Залейте водой, слегка подсолите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 15 минут. Когда крупа будет готова и впитает всю жидкость, добавьте сливки. Они сделают блюдо более нежным. Прогрейте блюдо еще несколько минут, но не доводите до кипения. По желанию можно добавить немного черного перца или сушеных трав для аромата.

Подавать гречку с курицей и грибами лучше горячей сразу после приготовления. К этому блюду хорошо подойдет салат из пекинской капусты и огурцов или соленья. Также можно добавить чуть-чуть свежей зелени в каждую порцию перед подачей.