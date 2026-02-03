Замість звичної каші — розкішна перша страва: гречаний суп, який просять налити ще раз (відео)
Дізнайтеся, що треба зробити з гречкою перед варінням, щоб суп був ідеальним
Більшість із нас звикли готувати гречку як гарнір або робити з неї гречаники, проте ця крупа чудово підходить і для перших страв. У супі вона не розварюється, надає приємного горіхового смаку та робить бульйон більш ситним.
Гречка містить рослинний білок, клітковину, залізо та вітаміни групи B, добре насичує й допомагає довше не відчувати голод. При цьому калорійність сухої крупи становить приблизно 340 ккал на 100 грамів. Тому гречаний суп з фрикадельками є повноцінною збалансованою стравою для всієї родини.
Як приготувати гречаний суп з фрикадельками
Інгредієнти:
- Картопля — 5–6 шт.
- Гречка — 100 г
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Спеції: лавровий лист, духмяний та чорний перець горошком, овочева приправа (без підсилювачів смаку).
- Зелень: кріп та петрушка.
Для фрикадельок:
- Фарш — 300–400 г
- Спеції: сіль, перець, копчена паприка
Спосіб приготування:
- Перш ніж промивати гречку, прожарте її на сухій сковорідці 2-3 хвилини до появи виразного горіхового аромату. Це не дасть крупі розкиснути в супі та збереже кожну зернинку цілою. Після цього промийте її під проточною водою.
- Наріжте картоплю невеликими кубиками. Залийте 2,5 л води та ставте варити.
- Моркву натріть на дрібній тертці, а цибулю наріжте дуже дрібно. Тушкуйте їх на невеликій кількості олії.
- До фаршу додайте спеції та паприку. Ретельно відбийте фарш об миску, щоб він став щільним, і фрикадельки не розвалилися без додавання яйця. Сформуйте кульки розміром з волоський горіх.
- Коли картопля проварилася 10 хвилин, додайте гречку та засмажку. Через 5 хвилин по одній опускайте фрикадельки.
- Додайте лавровий лист та перці. Варіть на мінімальному вогні ще 10-12 хвилин. В кінці всипте зелень і вимкніть вогонь.
Не залишайте лавровий лист у супі після приготування. Якщо він настоюватиметься понад годину, суп може почати гірчити. Виймайте його одразу, як вимкнете плиту.