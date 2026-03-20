Медівник без духовки: як приготувати ніжний торт на сковорідці (відео)

Цей тортик виходить не гіршим за класичний

Серед домашньої випічки можна знайти безліч простих варіантів, зокрема лінивий пиріг із сиром та ягодами, який не потребує складних технік. Але сьогодні пропонується ще швидший і не менш смачний десерт — медівник на сковорідці, що має коріння у традиційній домашній кухні, де випічку часто адаптували під наявні умови без духовки. Для вдалого результату важливо обирати натуральний мед без стороннього запаху та якісне вершкове масло, адже саме вони формують глибину смаку коржів. Типові помилки — перегрів меду або занадто сильний вогонь під час смаження, через що коржі можуть гірчити або пересихати; як варіацію можна замінити частину сметани в кремі на йогурт або додати горіхи для текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати медівник на сковорідці

Інгредієнти:

мед – 100 г.;

сода – 1 ч. л.;

вершкове масло – 100 г.;

сіль – щіпка;

цукор – 100 г.;

яйця – 3 шт.;

борошно – 150 г.;

сметана 20% – 400 г.;

крем-сир – 200 г.;

цукрова пудра – за смаком;

ванільний екстракт – за смаком;

Спосіб приготування:

Поєднати мед із содою на невисокому вогні та прогріти до карамельного кольору, постійно помішуючи. Додати вершкове масло, перемішати до повного розчинення та перелити масу в миску. Додати яйця, цукор, сіль і перемішати до однорідності, після чого ввести борошно та замісити тісто. Розігріти сковорідку на слабкому вогні, викласти 2 ст. л. тіста, розрівняти в тонкий корж. Смажити корж приблизно 3 хвилини з одного боку, перевернути та готувати ще близько 30 секунд, після чого зняти. Повторити процес із рештою тіста до отримання коржів. Змішати сметану, крем-сир, цукрову пудру та ванільний екстракт до однорідного крему. Перемастити коржі кремом, формуючи торт. Подрібнити один корж або пісочне печиво в крихту та обсипати торт зверху. Залишити торт у холодильнику на 2-3 години для просочення.

Як і з чим подавати

Медівник подавати охолодженим, нарізавши порційними шматочками. Для прикрашання можна використати крихту, подрібнені горіхи або легкий медовий соус. Десерт добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також може доповнювати святковий стіл. За бажанням можна подати з ягодами або фруктами для свіжого акценту. Цей рецепт дозволяє приготувати ніжний і ароматний торт без використання духовки, зберігаючи класичний смак медівника у сучасному форматі.